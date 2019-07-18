Севастопольские полицейские помогают пенсионерам обезопасить себя от мошенников

Профилактические мероприятия «Стоп мошенник!» проходят под эгидой Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю и направлены на профилактику мошенничества в отношении горожан пожилого и преклонного возраста.
Сотрудники полиции подробно и в доступной форме рассказывают пожилым людям об основных способах обмана, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть деньгами доверчивых пенсионеров.
Звонки с просьбой о помощи от близких, которые попали в беду, выплата денежной компенсации за приобретённые медикаменты, внезапная блокировка социальной банковской карты – об этих и многих других уловках рассказали полицейские пожилым гражданам.
Кроме того, правоохранители разъясняют, как нужно себя вести в различных ситуациях, чтобы не стать жертвой злоумышленников и не лишиться своих денежных сбережений.
В завершение беседы сотрудники полиции раздают пенсионерам тематические памятки, которые содержат полезную информацию, а также номера телефонов экстренной помощи.
Источник: Портал Информер
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