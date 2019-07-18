Севастопольские полицейские помогают пенсионерам обезопасить себя от мошенников

18 июля 2019     21
Севастопольские полицейские помогают пенсионерам обезопасить себя от мошенников

Профилактические мероприятия «Стоп мошенник!» проходят под эгидой Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю и направлены на профилактику мошенничества в отношении горожан пожилого и преклонного возраста.

Сотрудники полиции подробно и в доступной форме рассказывают пожилым людям об основных способах обмана, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть деньгами доверчивых пенсионеров.

Звонки с просьбой о помощи от близких, которые попали в беду, выплата денежной компенсации за приобретённые медикаменты, внезапная блокировка социальной банковской карты – об этих и многих других уловках рассказали полицейские пожилым гражданам.

Кроме того, правоохранители разъясняют, как нужно себя вести в различных ситуациях, чтобы не стать жертвой злоумышленников и не лишиться своих денежных сбережений.

В завершение беседы сотрудники полиции раздают пенсионерам тематические памятки, которые содержат полезную информацию, а также номера телефонов экстренной помощи.

Источник: Портал Информер

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