Севастопольские предприниматели получат 1,5 млрд рублей!

По словам замдиректора городского департамента экономического развития Севастополя Алексея Попова, местные предприниматели получат 1,5 млрд рублей поддержки из федерального бюджета за счет действия 5 региональных программ развития предпринимательства. Они рассчитаны до 2024 года.

«В Севастополе на ближайшие пять лет финансирования преимущественно из федерального бюджета предусмотрено практически 1,5 млрд рублей на те или иные инструменты поддержки, развитие инфраструктуры. Преимущественно это финансовая поддержка, что очень актуально для Севастополя сейчас, когда банковский сектор на полуострове ограничен», – информирует Попов, пишет «Новый Севастополь».

Стоит отметить, что практически 1 млрд рублей направят на капитализацию региональных фонда микрофинансирования и гарантийного фонда.

«Цель к 2024 году, чтобы предприниматели с учетом этих двух механизмов, суммарно могли получить кредиты на 3,5 млрд рублей», – отметил Попов.

Одна из программ посвящена системе акселерации субъектов предпринимательства. Также работает проект популяризации предпринимательства – он предполагает в нынешнем году финансирование в объеме 3,7 млн рублей.

Кроме того, работает программа улучшения условий предпринимательской деятельности, которая нацелена на сокращение административных барьеров для инициатив бизнеса. Имеется еще одно направление – поддержка фермеров.

В 2019 году на выплату грантов для финансирования агростартапов собираются направить 8,4 млн рублей.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 87

Источник: Портал Информер