Севастопольские предприниматели узнали об основных аспектах маркировки товаров

Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приняли участие в заседании круглого стола.

В ходе мероприятия специалисты контрольных ведомств – Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, Севастопольской таможни, Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя и Управления Федеральной налоговой службы по городу Севастополю представили основные положения законодательства в связи с внедрением единой маркировки для производителей и продавцов обуви.

Специалисты рассказали участникам круглого стола, что система маркировки внедрена для минимизирования оборота контрафактной продукции на отечественном рынке и предоставления достоверных сведений покупателю о купленном товаре: сроке годности, составе, происхождении.

Производитель или импортер помечает каждую выпущенную единицу товара специальной маркировочной меткой, в которой зашифрована вся информация о продукции (кто произвел, когда, наименование, цвет, состав, назначение и пр. в зависимости от специфики).

Затем сканирует ее и передает данные в единую онлайн-базу, которая называется «Честный знак». Каждый посредник и конечный продавец тоже должны быть подключены к этой единой системе: на всех этапах движения товара (отгрузка, транспортировка) метки на нем сканируются и передаются в базу. При продаже конечному покупателю товар списывается и выбывает из оборота.

Покупатель может установить на мобильном устройстве специальное приложение и проверить законность происхождения продукции и все характеристики, которое внес производитель в единую базу.

Выступающие уточнили, что маркировка вводиться поэтапно и затрагивает только определенные группы товаров, но к концу 2024 года планируется перевести всю произведённую или импортируемую продукцию на маркировку и регистрацию в единой базе.

Старший государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по г. Севастополю Наталья Зацаренская рассказала предпринимателям о том, как подготовить онлайн-кассу к работе с маркированной продукцией и в какие сроки — это необходимо сделать.

Она уточнила, что для считывания с товара кода маркировки необходим двумерный (2D) сканер штрих кодов, который умеет распознавать коды стандарта DataMatrix. Важно, чтобы применяемой моделью ККТ поддерживался прием данных от 2D сканеров.

Информация о возможности и порядке подключения сканера находится в эксплуатационной документации на кассовый аппарат.

Кроме того, фискальный накопитель при реализации таких товаров должен соответствовать определенным требованиям. Она уточнила, что новые фискальные накопители, отвечающие требованиям Федерального закона № 238-ФЗ от 26.07.2019, еще не внесены в реестр фискальных накопителей, поэтому пользователи онлайн-касс, торгующие маркированными товарами, могут продолжать использовать ранее приобретенные фискальные накопители до истечения срока их действия.

Регистрировать, перерегистрировать и применять их можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года. При этом фискальный накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется до окончания срока своего действия.

Перед участниками круглого стола выступили и другие участники контрольных ведомств, а также московские специалисты, администрирующие систему «Честный знак», которые рассказали о практических аспектах использования системы.

Мероприятие прошло в обстановке конструктивного диалога и в результате было принято решение о продолжении информирования всех заинтересованных участников по данной тематике.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 169

Источник: Портал Информер