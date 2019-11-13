«Севастопольские рабы» снова возмутили спокойствие Кирпичникова и депутатов Заксобрания

В Севастополе уже не так громко, но всё же при информационной поддержке Законодательного Собрания, озаботились темой незаконной торговли.

На официальном сайте севастопольского парламента появилась статья под названием: «Вячеслав Камзолов: Необходимо предоставить людям альтернативу незаконной торговли».

Стоит отметить, что слова депутата Вячеслава Камзолова имеют позитивную окраску и разительно отличаются от тех характеристик, которые в своё время громко давал Вадим Кирпичников представителям торгующего сообщества.

Сейчас мы не будем выяснять, у кого какие документы на торговлю, какие мотивы толкнули людей на улицу, отметим лишь факт устойчивого признака наличия несанкционированной торговли, не изжитой за пять лет тремя губернаторами.

Севастопольцы прекрасно помнят, как «рубили лес и какие щепки летели» на площади им. Захарова – там были слёзы, обмороки, голодовки, но всё вернулось на круги своя.

Глава управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников, который лично курировал ночные рейды по борьбе со стихийной торговлей и называл торговцев «севастопольскими рабами», спустя несколько лет снова пришёл на площадь Захарова в сопровождении новых депутатов, чтобы решить старую проблему.

А «севастопольские рабы» никуда не делись – стоят, торгуют, всегда готовы броситься в бега от проверяющих органов.

В принципе, депутат Вячеслав Камзолов, видимо, человек добрый, раз свою позицию обосновал по принципу решения проблемы, а не заталкивания её в глухой угол.

Однако многоопытный Вадим Кирпичников прекрасно понимает, что он использовал все методы разгона малого бизнеса, но так ничего и не добился, кроме как сокращения числа легальных субъектов малого предпринимательства.

Санкционированные правительственные ярмарки уже давно перестали быть социальными; там днём с огнём не встретишь продавца товара, выращенного на собственной грядке.

Вот и приходится «севастопольским рабам», которых так окрестил чиновник Кирпичников, рискуя нервами и товаром, выходить на улицы нелегально.

Всей управленческой бригаде местных и прибывших в командировку чиновников так и не удалось связать проблему уличной торговли с высоким уровнем безработицы, повышением пенсионного возраста, как негативного фактора при устройстве на работу, а также внятной политики относительно торговых мест и прозрачных тарифов их аренды.

Не внесли своей лепты в решение проблемы, в частности на площади Захарова, и депутаты Нахимовского муниципального образования.

Вернёмся в 2017 год, когда главой муниципального образования Нахимовского района был Михаил Брицын, ныне являющийся депутатом Законодательного Собрания.

Два года назад также кипели страсти. Тогда Михаил Брицын в СМИ, пытаясь обуздать стихийную торговлю, говорил: «Мы сами подготовили обращение совета депутатов Нахимовского муниципального округа на имя губернатора города Дмитрия Овсянникова с просьбой расчистить площадь Захарова от незаконной торговли. Почему? Потому что площадь перестала быть площадью. Плотность ларьков настолько была высокая, что, приходя на площадь Захарова, ты попадаешь как будто бы на центральный рынок».

Теперь Михаил Брицын повысил свой статус, а проблема осталась.

И это не простые люди виноваты, что у депутатов и чиновников не хватает ума, как правильно организовать деятельность вверенных им граждан.

Нынешние избранники робко пробуют навести порядок. Будет им честь и хвала, если они учтут все особенности жизнедеятельности нашего города, каждого района в отдельности, под строгим контролем со своей стороны создадут доступные торговые места для желающих работать и платить налоги.

Трудности есть и будут, но методы «карательных отрядов», которые практиковались на протяжении последних лет со стороны Главного управления потребительского рынка и лицензирования, применять нельзя.

Площадь Захарова и любая другая площадь Севастополя – это жизненное пространство людей, которое используется ими по назначению в разумных пределах.

Меньше должно быть показушных мероприятий, больше качественных государственных услуг, в том числе и по трудоустройству граждан современными цивилизованными способами.

Будем надеяться, что Законодательное Собрание Севастополя не даст в обиду людей, вся вина которых заключается в их желании выжить.

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Источник: Портал Информер