Севастопольские сироты получили ключи от квартир

И.о. директора департамента капитального строительства Сергей Смирнов вручил сиротам ключи от новых квартир.
«В настоящий момент в закупке находятся 66 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Сегодня первые 8 человек из данной категории граждан получают ключи от благоустроенных жилых помещений на условиях заключенных договоров специального найма жилых помещений», – сказал Сергей Смирнов.
Вручение прошло в торжественной обстановке в департаменте капитального строительства.
Отметим, что на 17 июля заключено 22 контракта на покупку жилья для сирот.
«Мы благодарны застройщикам – ООО «АН-Капитал», ООО «Стандарт-Строй, ООО «Крым Строй» – за значительный вклад в развитие жилищного строительства нашего города и активное участие в обеспечении севастопольских детей-сирот квартирами.–>
Также приглашаем всех желающих принять участие в конкурсных процедурах, проводимых Департаментом капитального строительства, по закупке жилых помещений с целью реализации социально значимой программы «Жилище»», – сказал Смирнов.
Благодаря государственной программе города Севастополя «Жилище» в 2017-2018 для детей-сирот были приобретены 58 жилых помещений.
Источник: Портал Информер
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