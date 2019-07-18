Севастопольские сироты получили ключи от квартир

18 июля 2019     18
Севастопольские сироты получили ключи от квартир

И.о. директора департамента капитального строительства Сергей Смирнов вручил сиротам ключи от новых квартир.

«В настоящий момент в закупке находятся 66 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Сегодня первые 8 человек из данной категории граждан получают ключи от благоустроенных жилых помещений на условиях заключенных договоров специального найма жилых помещений», – сказал Сергей Смирнов.

Вручение прошло в торжественной обстановке в департаменте капитального строительства.

Отметим, что на 17 июля заключено 22 контракта на покупку жилья для сирот.

«Мы благодарны застройщикам – ООО «АН-Капитал», ООО «Стандарт-Строй, ООО «Крым Строй» – за значительный вклад в развитие жилищного строительства нашего города и активное участие в обеспечении севастопольских детей-сирот квартирами.–>

Также приглашаем всех желающих принять участие в конкурсных процедурах, проводимых Департаментом капитального строительства, по закупке жилых помещений с целью реализации социально значимой программы «Жилище»», – сказал Смирнов.

Благодаря государственной программе города Севастополя «Жилище» в 2017-2018 для детей-сирот были приобретены 58 жилых помещений.

Источник: Портал Информер

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