Севастопольские сироты получили ключи от квартир

И.о. директора департамента капитального строительства Сергей Смирнов вручил сиротам ключи от новых квартир.

«В настоящий момент в закупке находятся 66 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Сегодня первые 8 человек из данной категории граждан получают ключи от благоустроенных жилых помещений на условиях заключенных договоров специального найма жилых помещений», – сказал Сергей Смирнов.

Вручение прошло в торжественной обстановке в департаменте капитального строительства.

Отметим, что на 17 июля заключено 22 контракта на покупку жилья для сирот.

«Мы благодарны застройщикам – ООО «АН-Капитал», ООО «Стандарт-Строй, ООО «Крым Строй» – за значительный вклад в развитие жилищного строительства нашего города и активное участие в обеспечении севастопольских детей-сирот квартирами.–>

Также приглашаем всех желающих принять участие в конкурсных процедурах, проводимых Департаментом капитального строительства, по закупке жилых помещений с целью реализации социально значимой программы «Жилище»», – сказал Смирнов.

Благодаря государственной программе города Севастополя «Жилище» в 2017-2018 для детей-сирот были приобретены 58 жилых помещений.