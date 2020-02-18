Севастопольские сотрудники ДПС помогли женщине, попавшей в сложную дорожную ситуацию

Жительница города попала в дорожное происшествие – во время движения по дороге у её автомобиля оторвалось колесо.
Женщина сделала экстренную остановку у обочины.
В этот момент ее заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские, убедившись, что с девушкой всё в порядке, вызвали эвакуатор и проконтролировали, чтобы автомобиль доставили на СТО для ремонта.
Женщина отметила, что стражи порядка проявили активное участие и смекалку в решении проблемы.
Она искренне поблагодарила за оказанную помощь сотрудников ДПС УГИБДД УМВД России по Севастополю старшего лейтенанта полиции Бориса Копина и капитана полиции Алексея Кузина.
Вторник, 18 февраля 2020 г. 127
Источник: Портал Информер