Севастопольские сотрудники ДПС помогли женщине, попавшей в сложную дорожную ситуацию

Жительница города попала в дорожное происшествие – во время движения по дороге у её автомобиля оторвалось колесо.

Женщина сделала экстренную остановку у обочины.

В этот момент ее заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские, убедившись, что с девушкой всё в порядке, вызвали эвакуатор и проконтролировали, чтобы автомобиль доставили на СТО для ремонта.

Женщина отметила, что стражи порядка проявили активное участие и смекалку в решении проблемы.

Она искренне поблагодарила за оказанную помощь сотрудников ДПС УГИБДД УМВД России по Севастополю старшего лейтенанта полиции Бориса Копина и капитана полиции Алексея Кузина.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 127

Источник: Портал Информер