Севастопольские сотрудники ДПС предупредили, когда начнут ловить пьяных водителей

С целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения автоинспекторы регулярно совершают рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус».

Как правило, операция «Нетрезвый водитель» проводится в выходные и праздничные дни в формате сплошных проверок автолюбителей, а операция «Бахус» – ранним утром понедельника.

Так, всего за два часа профилактического рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в минувшие выходные, сотрудники ГИБДД выявили четырех пьяных водителей.

Всего же с начала года в Севастополе было установлено 1103 факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция предупреждает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение данного права на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция предупреждает, что следующая операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Севастополе в ближайшие выходные с вечера пятницы до утра понедельника.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 62

Источник: Портал Информер