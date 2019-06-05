Севастопольские спасатели обезвредили 250-килограммовую бомбу, найденную в центре города

Пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю обезвредили крупную авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас немецкого производства SC-250 находился в толще грунта в самом центре города – район улицы Капитанская. Он был обнаружен сотрудниками Спецотряда при выполнении заявки от населения по обнаружению взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

«В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку, для дальнейшего уничтожения боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома. В связи с этим правительством Севастополя, а также городскими службами и ведомствами были приняты все необходимые меры обеспечения безопасности», – рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ, капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

Сотрудниками полиции опасная зона на время перемещения бомбы была оцеплена, а граждане, проживающие в двух домах, были заранее информированы силами госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения». Людей эвакуировали из квартир: на время проведения работ их пригласили на бесплатный сеанс в кинотеатре «Победа».

Вес немецкой авиабомбы SC-250 – 250 килограммов. Радиус разлёта осколков при подрыве – 1 200 метров.

Грозное эхо войны то и дело напоминает о себе, но высокий профессионализм, слаженная работа и передовое оснащение севастопольских пиротехников МЧС способствовали тому, что очередная опасная находка больше не несёт угрозы жителям и гостям города-героя.

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Утром 5 июня у памятника Солдату и Матросу был развёрнут оперативный штаб. К месту обнаружения бомбы выдвинулись силы Специализированного отряда МЧС. Боеприпас извлекли из грунта, с помощью подъёмного устройства осторожно погрузили в автомобиль и зафиксировали. Транспортировку опасного груза с целью его дальнейшего уничтожения произвели в сопровождении пожарной машины, автомобилей скорой помощи и ГАИ.

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