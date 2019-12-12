Севастопольские спасатели сняли со скал женщину

Севастопольские спасатели сняли со скал местную 45-летнюю жительницу на горе Ильяс-Кая в Балаклавском районе.

Она пыталась пройти туристический маршрут «Виа Феррата» без специального снаряжения.

«Спасатели провели поисковые работы и обнаружили пострадавшую на участке Д-Е «Виа Ферраты», которую впоследствии эвакуировали из труднодоступного места. В медицинской помощи женщина не нуждалась», – сообщает пресс-служба севастопольского центра гражданской защиты населения.

Туристический маршрут доступен практически каждому человеку, независимо от возраста, уровня физической подготовки и опыта нахождения в горах.

Но безопасно начинать восхождение по нему только при наличии полного комплекта специальной экипировки – самостраховки, скалолазной обвязки и каски.

Центр гражданской защиты напоминает телефоны, по которым стоит обращаться в случае непредвиденной ситуации: 54-33-97; +7-978-062-46-11; + 7-978-37-77-421.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 596

Источник: Портал Информер