Севастопольские спасатели сняли со скал женщину

12 декабря 2019     16
Севастопольские спасатели сняли со скал женщину

Севастопольские спасатели сняли со скал местную 45-летнюю жительницу на горе Ильяс-Кая в Балаклавском районе.

Она пыталась пройти туристический маршрут «Виа Феррата» без специального снаряжения.

«Спасатели провели поисковые работы и обнаружили пострадавшую на участке Д-Е «Виа Ферраты», которую впоследствии эвакуировали из труднодоступного места. В медицинской помощи женщина не нуждалась», – сообщает пресс-служба севастопольского центра гражданской защиты населения.

Туристический маршрут доступен практически каждому человеку, независимо от возраста, уровня физической подготовки и опыта нахождения в горах.

Но безопасно начинать восхождение по нему только при наличии полного комплекта специальной экипировки – самостраховки, скалолазной обвязки и каски.

Центр гражданской защиты напоминает телефоны, по которым стоит обращаться в случае непредвиденной ситуации: 54-33-97; +7-978-062-46-11; + 7-978-37-77-421.



Четверг, 12 декабря 2019 г. 596

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В российско-индийских морских учениях будут участвовать корабли Балтийского флота
В российско-индийских морских учениях будут участвовать корабли Балтийского флота

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправилось в кругосветную экспедицию ВМФ России, …


Вести Севастополь 12.12.2019
Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Приём граждан в День конституции. С какими вопросами обращались севастопольцы и что удалось решить? – Первые …


Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России
Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России

22:00 Пловец Антон Чупков стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии министерства спорта страны. РИА Новости Чупков в сезоне …


Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра …


Севастопольцам предлагают продукты с земли
Севастопольцам предлагают продукты с земли

Специалисты управления ветеринарии Севастополя провели рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли. Проверки прошли в Нахимовском, Ленинском и Гагаринском районах города. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты