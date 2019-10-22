Севастопольские спасатели трижды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе

В минувшие выходные – 19 и 20 октября – севастопольские спасатели трижды ликвидировали пожары повышенного ранга в жилом секторе. В двух случаях не обошлось без пострадавших и погибших.

Так, в субботу в 12 часов 34 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в Балаклавском районе по улице Хризалитовая горит частный дом.

К месту сразу же выдвинулись силы МЧС: два отделения 4-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 6-й частей, а также служба пожаротушения (5 единиц техники и 13 человек личного состава).

По прибытии было установлено, что площадь пожара составляет 10 квадратных метров, от огня и дыма пострадала женщина и погиб мужчина.

На тушение подали ствол высокого давления, быстро локализовав пожар и полностью его ликвидировав в 13 часов 52 минуты.

Ещё одно происшествие с трагическим финалом случилось в ночь с 19 на 20 октября. В 01 час 07 минут на пульт поступила информация о том, что горит квартира в доме по улице Героев Бреста, Гагаринский район.

По указанному адресу незамедлительно были направлены две цистерны и автолестница 6-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 4-й частей, служба пожаротушения (6 единиц техники и 15 человек личного состава).

Пожар площадью 15 квадратных метров случился в квартире многоэтажного дома на восьмом этаже. Были обнаружены один погибший и один пострадавший. Последний не мог передвигаться сам и был транспортирован спасателями в карету скорой помощи.

На тушение был подан один ствол-Б. Полная ликвидация пожара произведена в 02:26.

В обоих случаях на месте работали аварийные службы «102», «103», «104».

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны с открытым огнём, газовыми и электроприборами, печным отоплением, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в быту! Не забывайте, что каждый гражданин в ответе не только за собственную жизнь, но часто также за здоровье и благополучие окружающих – родных, близких, соседей, сотрудников и других лиц, с которыми приходится взаимодействовать в различных ситуациях!

Сделайте всё, чтобы не допустить беды!

А в случае, если несчастье уже на пороге, звоните по номерам:

101 – МЧС

102 – полиция

103 – скорая помощь

104 – аварийная газовая служба

112 – единый телефон вызова экстренных служб







Вторник, 22 октября 2019 г. 44

Источник: Портал Информер