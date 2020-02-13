Севастопольские студотряды за один день совершили два добрых дела

12 февраля представители крупнейшей молодежной организации в регионе учредили сразу два добровольческих мероприятия.

Члены студенческих отрядов Севастополя в рамках «Недели добрых дел» подарили улыбки и хорошее настроение постояльцам Севастопольского дома престарелых. Ребята организовали пожилым людям концерт: флаговое шоу, вокальные и танцевальные номера радовали бабушек и дедушек учреждения.

«Все наши ожидания превзошли себя. Нас изначально предупреждали, что пожилые люди могут не принять наше выступление. Но та поддержка, которую дал нам зал, была невероятной. После концерта еще долгое время пенсионеры не могли расстаться с ребятами: делились своими историями и приглашали уже на свои мероприятия. И знаете, что? Мы точно к ним придем», — прокомментировал командир штаба студенческих отрядов филиала МГУ Александр Середа.

После концерта пенсионеры долго не хотели отпускать ребят. Вспоминая о своей студенческой молодости, они рассказали о том, что так же, как и наши ребята, состояли в студенческих отрядах.

Попрощавшись со своими зрителями, представители молодежной организации отправились реализовывать следующее доброе дело. Ребята посетили приют для животных и пожертвовали собачкам 15 кг корма, чем очень обрадовали не только животных, но и хозяев приюта.

Как оказалось, для создания необходимых для животных условия обитания, требуется большое количество ресурсов.

«Эта акция важна не только в помощи животным, которые обрели свой дом благодаря замечательным людям, но и для нас, потому что мы совершаем добрые поступки и таким образом меняем что-то в себе», – подметил один из участников акции.

Мероприятия осуществляются в рамках «Недели добрых дел»: серии добровольческих акций, во время организации и проведения которых севастопольская молодежь на личном примере показывает, что делать добрые дела важно и легко.

Организаторы акции: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя», Севастопольское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды».







Четверг, 13 февраля 2020 г. 84

Источник: Портал Информер