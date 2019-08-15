Севастопольские судебные приставы вернули детей матери

Два несовершеннолетних ребёнка возвращены их матери. Суд определил, что они должны проживать с ней в Симферополе. Однако отец не собирался исполнять это решение, на контакт не шёл и вёл себя очень агрессивно.

Судебные приставы были вынуждены принудить мужчину подчиниться закону. К операции привлекли группу быстрого реагирования и полицию.

«Судебный пристав-исполнитель с участием группы быстрого реагирования управления (Федеральной службы судебных приставов), главного специалиста территориального отдела по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Балаклавского района, старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Балаклавскому району, а также с заместителем начальника отдела судебных приставов по Балаклавскому району УФССП России по Севастополю прибыл по месту проживания должника для вручения ему постановления о возбуждении исполнительного производства, поскольку данный вид решения суда подлежит немедленному исполнению», – сообщает пресс-служба севастопольского управления ФССП.





Четверг, 15 августа 2019 г. 23

Источник: Портал Информер