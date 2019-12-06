Севастопольские туристические проекты получили высокую оценку в Москве

В Москве состоялись сразу финалы Всероссийской премии «События России 2019» и Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России 2019».

Всего в финалы вышло 150 проектов из 40 регионов Российской Федерации.

«Комплекс маршрутов Виа феррата», фестиваль экстремального туризма «X-FEST» и проект «Большая Севастопольская тропа» получили высшие награды Всероссийских премий.

«Центр развития туризма» презентовал в финале три проекта, все они удостоены высших наград. «Комплекс маршрутов Виа феррата» получил диплом Гран-При в номинации «Активный маршрут», фестиваль экстремального туризма «X-FEST» занял II место в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта», а «Большая Севастопольская тропа» заняла III место в номинации «Активный маршрут».

Пресс-служба правительства Севастополя отмечает, что в сентябре на VI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019» Севастополь занял первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» за приложение BST Guide (БСТ гид) и Гран-при за приоритетный проект общегородского значения «Создание комплекса активного туризма «Большая севастопольская тропа» в номинации «Лучший спортивный маршрут».







Пятница, 6 декабря 2019 г. 50

Источник: Портал Информер