Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты

В Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» обсудили состояние и опасные процессы береговой зоны, а также разработку Генеральной схемы берегозащиты морского побережья.

В обсуждении приняли участие чиновники правительства Севастополя, доктор географических наук, руководитель Гидрофиза Сергей Коновалов, доктор географических наук Юрий Горячкин, заместитель декана географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Игнатов, и другие ученые.

Протяженность береговой линии Черного моря в границах Севастополя составляет порядка 160 км, значительная часть города находится в его водоохранной зоне, что необходимо учитывать при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

В качестве отрицательных примеров ученые привели ситуацию в Немецкой и Языковой балках, где работы вредят природе. Севприроднадзор выписал штрафов на 42 млн рублей за нарушения природного законодательства в Языковой балке.

Севприродназор вместе с севастопольскими учеными предлагает разработать Генеральную схему берегозащиты морского побережья. В ней должны быть определены участки побережья для первоочередных и неотложных мероприятий по берегозащите, предстоит выработать оптимальный вариант этих мероприятий с учетом природных и антропогенных факторов, воздействующих на динамику прибрежной зоны.

Необходимость разработки Генеральной схемы ученые объясняют активной абразией побережья с общим отступанием береговой линии со скоростью от 1 до 5-7 метров в год. Предварительная стоимость этих работ – 72 млн рублей.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 31

Источник: Портал Информер