Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты

15 февраля 2020     15
Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты

В Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» обсудили состояние и опасные процессы береговой зоны, а также разработку Генеральной схемы берегозащиты морского побережья.

В обсуждении приняли участие чиновники правительства Севастополя, доктор географических наук, руководитель Гидрофиза Сергей Коновалов, доктор географических наук Юрий Горячкин, заместитель декана географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Игнатов, и другие ученые.

Протяженность береговой линии Черного моря в границах Севастополя составляет порядка 160 км, значительная часть города находится в его водоохранной зоне, что необходимо учитывать при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
В качестве отрицательных примеров ученые привели ситуацию в Немецкой и Языковой балках, где работы вредят природе. Севприроднадзор выписал штрафов на 42 млн рублей за нарушения природного законодательства в Языковой балке.

Севприродназор вместе с севастопольскими учеными предлагает разработать Генеральную схему берегозащиты морского побережья. В ней должны быть определены участки побережья для первоочередных и неотложных мероприятий по берегозащите, предстоит выработать оптимальный вариант этих мероприятий с учетом природных и антропогенных факторов, воздействующих на динамику прибрежной зоны.

Необходимость разработки Генеральной схемы ученые объясняют активной абразией побережья с общим отступанием береговой линии со скоростью от 1 до 5-7 метров в год. Предварительная стоимость этих работ – 72 млн рублей.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 31

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты
Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты

В Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» обсудили состояние и опасные процессы береговой зоны, а также разработку Генеральной схемы …


Установлена личность еще одного освободителя Севастополя
Установлена личность еще одного освободителя Севастополя

Личность кавалера ордена Красной звезды, останки которого были обнаружены во время реконструкции на площади Ушакова, установлена. Орден принадлежал старшине Николаю …


В Севастополе ожидается потепление
В Севастополе ожидается потепление

По прогнозам синоптиков в Севастополе и на полуострове Крым опасных метеорологических явлений в ближайшее время не ожидается. На выходных в …


В Севастополе за кражу алкоголя задержали мужчину, распространявшего наркотики
В Севастополе за кражу алкоголя задержали мужчину, распространявшего наркотики

За кражу в одном из супермаркетов города сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан гражданин, находящийся в розыске за распространение наркотиков. …


Назван самый вероятный разносчик коронавируса
Назван самый вероятный разносчик коронавируса

В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты