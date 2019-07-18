Севастопольские хирурги обменялись опытом с ведущими специалистами России

18 июля 2019     20
Севастопольские хирурги обменялись опытом с ведущими специалистами России

Севастопольские хирурги обменялись опытом со своими коллегами из Новосибирска и Татарстана. Встречи и мастер-классы прошли на базе Регионального сосудистого центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В частности, обсудили высокоэффективные методики оказания помощи пациентам с острым ишемическим инсультом.

«Наша задача – повысить эффективность лечения пациентов с острым ишемическим инсультом. Это большая проблема, ведь он приводит к грубой инвалидизации пациентов. Один из методов высокоэффективного лечения – механическая тромбэктомия.–>

Сегодня мы делимся с севастопольскими коллегами особенностями такого метода, рассказываем о том, кому его можно применять, о плюсах и минусах и, конечно, об организационных аспектах такого вида вмешательств», – сообщил главный внештатный рентгенхирург Республики Татарстан Михаил Володюхин.

Вторая часть рабочего визита – практическая. На этом этапе свой хирургический мастер-класс провел нейрохирург из Федерального центра нейрохирургии Виталий Киселёв – один из ведущих специалистов Новосибирска. Вместе с севастопольскими врачами он провел операцию пациентке с геморрагическим инсультом, связанным с разрывом аневризмы головного мозга.

«Наша задача – поделиться опытом, подстраховать местных специалистов на этапе их становления и активного роста. Подсказать, какие могут быть ошибки, подводные камни», – рассказал Виталий Киселёв.

Всего в рамках мастер-классов Виталий Киселев совместно с севастопольскими медиками проведет операции 4 пациентам. Помимо севастопольских врачей в мастер-классе приняли участие хирурги из Ялты и Симферополя.

Источник: Портал Информер

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