Севастопольские хирурги освоили новый вид операций

Севастопольские врачи в ходе двухдневного мастер-класс на базе регионального сосудистого центра овладели эндоскопическим методом удаления межпозвоночной грыжи.
Ранее в регионе проводили данную операцию исключительно полостным способом.
Мастер-класс провел главный травматолог-ортопед Челябинска Данила Астапенков.
За 2 дня он прооперировал четырех пациентов с межпозвоночной грыжей.
«Наша задача – внедрить методику эндоскопического удаления грыж поясничного отдела позвоночника. Такой метод операций достаточно эффективен. Удаляется патологический очаг, сдавливающий нерв, а также улучшается качество жизни пациента за счет короткого восстановительного периода. По сути, это операция одного дня. Спустя 3-5 часов после хирургического вмешательства пациент уже может ехать домой», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением регионального сосудистого центра Олег Малышев.
Источник: Портал Информер
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