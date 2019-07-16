Севастопольские хирурги освоили новый вид операций

Севастопольские врачи в ходе двухдневного мастер-класс на базе регионального сосудистого центра овладели эндоскопическим методом удаления межпозвоночной грыжи.

Ранее в регионе проводили данную операцию исключительно полостным способом.

Мастер-класс провел главный травматолог-ортопед Челябинска Данила Астапенков.

За 2 дня он прооперировал четырех пациентов с межпозвоночной грыжей.

«Наша задача – внедрить методику эндоскопического удаления грыж поясничного отдела позвоночника. Такой метод операций достаточно эффективен. Удаляется патологический очаг, сдавливающий нерв, а также улучшается качество жизни пациента за счет короткого восстановительного периода. По сути, это операция одного дня. Спустя 3-5 часов после хирургического вмешательства пациент уже может ехать домой», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением регионального сосудистого центра Олег Малышев.