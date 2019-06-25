Севастопольские чиновники «забыли» указать свое имущество

25 июня 2019     25
Севастопольские чиновники «забыли» указать свое имущество

Прокуратура Севастополя выявила нарушения в сфере антикоррупционного законодательства в городском департаменте архитектуры и градостроительства.

Чиновники предоставили неполные сведения в декларациях. 

«Государственные служащие департамента в справках за 2017-2018 годы не указали данные о недвижимом имуществе, транспортных средствах, зарегистрированных на праве их собственности и членов семей, доходах, полученных от реализации такого имущества, а также сведения о доходах, полученных от трудовой деятельности по основному и предыдущему месту работы, бюджетных фондов», – указано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокурор Севастополя внёс губернатору представление об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Источник: Портал Информер

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