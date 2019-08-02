Севастопольские «чёрные археологи» предстанут перед судом

2 августа 2019     14
Севастопольские «чёрные археологи» предстанут перед судом

Двое севастопольцев без соответствующего разрешения осуществляли поиск археологических предметов близ села Верхнесадовое. В результате незаконных раскопок так называемые «черные копатели» добыли из земли и присвоили античный сосуд – ойнохою краснолаковую.

«Кувшин, по оценкам специалистов государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», является ценным археологическим предметом, минимальный возраст которого составляет 1800-1900 лет. Ущерб, причиненный преступными действиями грунтовому могильнику у села Верхнесадовое, составил более 167 тысяч рублей»,  – сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Предмет представляет историческую ценность и требует определенных условий хранения. После изъятия он был передан в фонд государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении чёрных археологов было возбуждено в декабре 2018 года.


Пятница, 2 августа 2019 г. 102

Источник: Портал Информер

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