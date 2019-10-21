Севастопольские экс-сотрудники ГИБДД не стеснялись брать взятки на дорогах

21 октября 2019     24
Севастопольские экс-сотрудники ГИБДД не стеснялись брать взятки на дорогах

Суд в Севастополе приговорил двух бывших сотрудников ГИБДД к 5 и 4 годам лишения свободы за несколько эпизодов получения взяток. Об этом сообщила пресс-служба главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«Собранные Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД – бывшего старшего инспектора и бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. Они признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору и получение мелкой взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)», — говорится на сайте ведомства. 

Следователями установлено, что днем 20 марта 2018 года на Балаклавском шоссе старший инспектор и инспектор дорожно-патрульной службы ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю получили от водителя взятку за его непривлечение к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения.

Подозреваемые были задержаны силами подразделения собственной безопасности и спецподразделения УМВД России по городу Севастополю.

В ходе следствия были установлены аналогичные эпизоды преступной деятельности сотрудников ГИБДД, а всего – 12 эпизодов, среди которых как получение мелких взяток, так и получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил фигурантов уголовного дела, в зависимости от степени содеянного, к 5 годам и 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также осужденные лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: Портал Информер

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