«Севастопольский автодор» игнорировал обращение гражданки

Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
|
Зачем необходимо Законодательное Собрание? Почему ему нужна Ольга Кальницкая?
8 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Севастополя. Многие естные жители либо вообще ничего об этом не слышали, либо считают …
|
Налоговая Крыма отчиталась о своей работе
Более 53 млрд. рублей налогов, страховых сборов и иных обязательных платежей перечислили жители Республики Крым за первое полугодие 2019 года. За 6 …
|
В Николаевке море выбросило тело мужчины
На берегу одного из пляжей в Николаевке обнаружили утопленника.Накануне во второй половине дня очевидцы опубликовали видео с места происшествия в …
|
В Севастополе откроют филиал Российского института сценических искусств
В культурно-образовательном центре на мысе Хрустальный будет создан Черноморский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), который работает в Санкт-Петербурге. …
|
На Украине создали словарь терминов «русской агрессии»
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины представило пособие «АБВ… Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для …