Севастопольский бизнесмен незаконно использовал товарные знаки известных брендов

18 декабря 2019     53
Севастопольский бизнесмен незаконно использовал товарные знаки известных брендов

Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя окончено расследование и передано в суд уголовное дело по факту незаконного использования чужих товарных знаков, причинившее правообладателям ущерб в размере более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия было установлено, что 38-летний предприниматель из Севастополя приобрёл у неизвестных ему лиц около 700 пар контрафактной спортивной обуви, маркированной товарными знаками двух популярных брендов. Поддельные кроссовки бизнесмен продавал в своём магазине под видом оригинальной продукции и получал незаконную прибыль.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли весь контрафактный товар и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что обувь была изготовлена с нарушением требований к используемым материалам и качеству, а также содержит воспроизведение товарных знаков известных компаний.

По заключению эксперта своими незаконными действиями севастопольский предприниматель нанёс двум правообладателям товарных знаков ущерб в сумме 5 миллионов 628 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев.

Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд.



Среда, 18 декабря 2019 г. 149

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Федор Конюхов пересечет два океана с помощью солнечной энергии
Федор Конюхов пересечет два океана с помощью солнечной энергии

Путешественник Федор Конюхов собрался впервые в истории совершить одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии. Путешествие будет …


Севастопольскому единороссу Кучерявому грозит от пяти до десяти лет
Севастопольскому единороссу Кучерявому грозит от пяти до десяти лет

Так называемая «прокуратура АРК» передала в суд Херсона обвинительный акт в отношении члена «Единой России», севастопольского политика Игоря Кучерявого. Об этом говорится в сообщении …


Новую спортплощадку открыли на улице Льва Толстого
Новую спортплощадку открыли на улице Льва Толстого

В пятницу, 20 декабря, состоялось открытие спортивной площадки районе дома №17 по Льва Толстого. «Есть такие инициативные люди, которые принимают …


В Севастополе начались ёлки правительства Москвы
В Севастополе начались ёлки правительства Москвы

Театр имени Бориса Лавренёва завершает 2019 год детскими сказками. В преддверии праздника здесь проходят ёлки Правительства Москвы, с 20 по …


ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты