Севастопольский боксер стал чемпионом России

Заслуженный мастер спорта России Максим Коптяков из Севастополя стал чемпионом России по боксу среди мужчин. Мужчина одержал победу в соревновании, которое завершилось накануне в Самаре.

Спортсмен завоевал «золото» в весовой категории до 75 кг. В финале житель Севастополя одержал победу над Андреем Ковальчуком (ХМАО-Югра).

«Это уже третий титул чемпиона России в послужном списке Коптякова (до этого он становился сильнейшим в стране в 2008 и 2011 годах, когда еще проживал в родном Югорске, ХМАО-Югра). В 2011 году он также стал чемпионом Европы (Анкара, Турция)», — отметили в издании «Крымский спорт».







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер