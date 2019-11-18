Севастопольский боксер стал чемпионом России

18 ноября 2019     13
Севастопольский боксер стал чемпионом России

Заслуженный мастер спорта России Максим Коптяков из Севастополя стал чемпионом России по боксу среди мужчин. Мужчина одержал победу в соревновании, которое завершилось накануне в Самаре.

Спортсмен завоевал «золото» в весовой категории до 75 кг. В финале житель Севастополя одержал победу над Андреем Ковальчуком (ХМАО-Югра).

«Это уже третий титул чемпиона России в послужном списке Коптякова (до этого он становился сильнейшим в стране в 2008 и 2011 годах, когда еще проживал в родном Югорске, ХМАО-Югра). В 2011 году он также стал чемпионом Европы (Анкара, Турция)», — отметили в издании «Крымский спорт».



Понедельник, 18 ноября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер

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