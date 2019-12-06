Севастопольский «Водоканал» ищет свидетелей избиения сотрудника

6 декабря 2019     11
Севастопольский «Водоканал» ищет свидетелей избиения сотрудника

«Водоканал» просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 04.12.2019 года около 16.20 на пересечении дорог Камышовое шоссе и Индустриальная.

Легковая машина (виновник происшествия) столкнулась с автомобилем ГУПС «Водоканал» КАМАЗ.

Водитель и пассажир вымогали деньги с работника предприятия, избили его. Работник ГУПС «Водоканал» находится в больнице в тяжелом состоянии.

Просим откликнуться очевидцев ДТП. Может быть, есть запись видеорегистратора. Контактный телефон: +7 978 788 05 49.

«Легковая сама себе снесла зеркала, пыталась сзади обогнать «КамАЗ». Его водитель остановился и вышел (из машины). Двое вышли из иномарки и сразу ударом в лицо сломали нос. Сначала требовали денег, затем, когда водитель «КамАЗа», придя в сознание и заливаясь кровью, сказал, что он работник «Водоканала» и будет вызывать ГАИ и оформлять по правилам, уехали», – сообщил пользователь социальной сети «ВКонтакте» с ником Дмитрий Щербаков.

Пользователь ищет свидетелей происшествия, у которых может быть запись видеорегистратора.

Он также отметил, что в разговор пытался вмешаться аварийный комиссар, который случайно оказался поблизости и предложил свои услуги, но люди из иномарки отказались.

В пресс-службе «Водоканала» подтвердили факт происшествия и отметили, что соответствующее заявление уже подано водителем в правоохранительные органы.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 426

Источник: Портал Информер

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