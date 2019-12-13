Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проводит благотворительную акцию

13 декабря 2019     10
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проводит благотворительную акцию

С 14 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г., в канун новогодних и рождественских праздников, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проводит благотворительную акцию «Подарок другу».

Приглашаем неравнодушных севастопольцев и гостей города принять участие в благотворительной акции и поделиться частичкой новогоднего и рождественского чуда с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Каждый желающий может прийти в Культурно-выставочный центр Музея-заповедника (ул. Ленина, 35) и принести подарок для ребенка возрастом от 3 до 18 лет.

Приятным сюрпризом для ребят могут стать не только игрушки, но и развивающие игры, наборы для творчества и рукоделия, конструкторы, цветная бумага, карандаши и т.д. Все то, что поможет творческому развитию ребенка.

Накануне Рождества все собранные подарки сотрудники Музея-заповедника передадут в ГКУ Севастополя «Социальный приют для детей и подростков».

Мы точно знаем: дарить приятнее, чем получать, а когда бескорыстно творишь чудеса для других, все самые радостные и желанные события торопятся вернуться к тебе добром!

Вместе мы сможем подарить детям радость, заботу и веру в чудо!



Пятница, 13 декабря 2019 г. 104

Источник: Портал Информер

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