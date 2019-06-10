Севастопольский «гражданин СССР» не платит за воду, свет и газ и утверждает, что РФ не существует

26 10 июня 2019

Активный гражданин Ленур Усманов заявляет, что не платит за коммунальные услуги, призывая всех следовать его примеру. Многим севастопольцам известно, что нашел себя Ленур в общественной и правозащитной деятельности. Как говорят люди, близко знающие Усманова, первые попытки заработать политические и иные дивиденды он предпринял на ниве защиты интересов крымских татар. Но не получилось. Все хлебные места оказались занятыми, а новым претендентам на оные никто не был рад. Тогда, по словам знакомых, Усманов ударился в эзотерику. Но и в этом направлении дело не пошло. Решающим для выбора жизненного пути нашего героя стали события 2014 года в Крыму. Он никогда не забывает об интересах севастопольцев, как, впрочем, и о своих. Боролся сначала на стороне губернатора Сергея Меняйло, затем против него, затем опять за. Словом, все зависело от тех или иных договоренностей. Все то же самое продолжилось и при новом губернаторе.

Также Усманов нашел новую “САН” в лице борцов за незаконность РФ. Согласно их воззрениям, Российская Федерация образована незаконно, значит, все её граждане являются гражданами СССР.

Вот, что утверждает Ленур Усманов сегодня.

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