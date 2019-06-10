Севастопольский «гражданин СССР» не платит за воду, свет и газ и утверждает, что РФ не существует

10 июня 2019     26
Севастопольский «гражданин СССР» не платит за воду, свет и газ и утверждает, что РФ не существует

Активный гражданин Ленур Усманов заявляет, что не платит за коммунальные услуги, призывая всех следовать его примеру.

Многим севастопольцам известно, что нашел себя Ленур в общественной и правозащитной деятельности.

Как говорят люди, близко знающие Усманова, первые попытки заработать политические и иные дивиденды он предпринял на ниве защиты интересов крымских татар. Но не получилось. Все хлебные места оказались занятыми, а новым претендентам на оные никто не был рад. Тогда, по словам знакомых, Усманов ударился в эзотерику. Но и в этом направлении дело не пошло. 

Решающим для выбора жизненного пути нашего героя стали события 2014 года в Крыму. Он никогда не забывает об интересах севастопольцев, как, впрочем, и о своих. Боролся сначала на стороне губернатора Сергея Меняйло, затем против него, затем опять за. Словом, все зависело от тех или иных договоренностей. Все то же самое продолжилось и при новом губернаторе.

Также Усманов нашел новую “САН” в лице борцов за незаконность РФ. Согласно их воззрениям, Российская Федерация образована незаконно, значит, все её граждане являются гражданами СССР. 

Вот, что утверждает Ленур Усманов сегодня.

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Источник: Портал Информер

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