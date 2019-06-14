Севастопольский депутат А.Чалый напрашивается на встречу с руководством Крыма?

Как стало известно политотделу «ИНФОРМЕРа» от нескольких хорошо осведомлённых источников, бизнесмен Алексей Чалый проводит активные переговоры с целью организации личной встречи с руководством Республики Крым.

Информация о том, что люди Чалого зачастили в Симферополь, стала известна нам ещё в начале этого года. Мы попытались проверить её, но все наши источники категорически опровергали данные сведения.

Тем не менее, наблюдательный читатель мог заметить, что, начиная с 2019 года, во всех СМИ, аффилированных с господином Чалым, исчезла всякая критика в адрес руководства Крыма.

И вот на прошлой неделе сразу несколько источников, как в руководстве Крыма, так и в окружении Алексея Чалого, подтвердили, что встреча готовится и может состояться уже в самое ближайшее время.

«Алексей Чалый не оставил свой проект EnergyNet. Его реализация не только принесет хорошие барыши его коммерческим структурам, но и позволит Чалому выйти на федеральный уровень», – отметил наш источник, близкий к окружению Чалого.

Напомним нашим читателям, что любимое детище Чалого – проект EnergyNet – планировалось реализовать в Севастополе при активной поддержке компании «Россети».

Но 10 декабря 2018 года губернатор Дмитрий Овсянников официально объявил о расторжении соглашения.

В ходе обсуждения причин провала проекта, Дмитрий Овсянников настаивал на том, что в срыве проекта EnergyNet виновата курирующая его рабочая группа Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководство которого всячески лоббирует интересы Чалого.

Дмитрий Овсянников также обвинил Чалого в потере интереса к проекту. Однако, как оказалось, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

По словам нашего источника, резкая потеря интереса Чалого к проекту связана с тем, что он решил переориентироваться с Севастополя на Крым.

«Это связано с несколькими причинами. Во-первых, реализация EnergyNet в Крыму принесет гораздо больший эффект и в финансовом, и в политическом плане. Во-вторых, к концу прошлого года отношения между Чалым и Овсянниковым окончательно испортились. Не имея поддержки исполнительной власти, реализовать такой проект просто невозможно», – подчеркнул наш источник.

Он также отметил, что, начиная с января, люди Чалого постоянно появлялись в Крыму, зондируя возможность проведения личной встречи Чалого с руководством Крыма.

И вот договоренность о проведении такой встречи практически достигнута. Как отметил наш источник, речь идет именно об официальной встрече.

«Поймите правильно, это не будет встреча в ресторане или посиделки в баре. Чалому нужна официальная встреча с хорошим освещением в СМИ, на которой, если и не будут подписаны документы о сотрудничестве, то, по крайней мере, стороны заявят о намерении сотрудничать в вопросе реализации EnergyNet в Крыму», – сказал наш источник.

Как отметил другой наш источник, близкий к руководству Крыма, эта встреча может состояться уже в самое ближайшее время, и не исключено, что на ней действительно будут подписаны соответствующие соглашения.

Таковы факты, подчеркнем еще раз – факты.

Но политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» не только публикует факты, но и пытается найти им логическое объяснение.

Прежде всего, зададим вопрос: «Зачем Алексей Чалый хочет организовать официальную встречу с руководством Крыма, именно сейчас, в разгар избирательной кампании в Севастополе и Крыму?»

Не проще ли дождаться подведения итогов выборов, а уже затем проводить встречи?

Конечно же, Чалый опасается результатов выборов в Закс. Ведь, в отличие от своих политических союзников, он знает, что его высокий рейтинг вовсе не гарантирует победу его выдвиженцев.

Но дело не только в этом. Алексей Чалый – мастер политической интриги. И его стратегическая цель заключается в том, чтобы полностью контролировать Севастополь. А это невозможно без контроля над исполнительной властью.

Мы не откроем нашему читателю большой тайны, если скажем о том, что одним из первых вопросов, который рассмотрит новый состав Закса, – это о вотуме недоверия губернатору.

Учитывая будущую политическую конфигурацию в Заксе, вполне может получиться так, что новый губернатор точно также войдет в клинч с Чалым.

Это и понятно, потому что мнение Чалого в вопросе назначения губернатора, в Кремле будет учитываться в последнюю очередь. И в этом также нет ничего удивительно, учитывая репутацию Чалого…

Однако если Чалый проведет официальную встречу с руководством Крыма, да еще и объявит о реализации EnergyNet на полуострове, отношение к Чалому может резко измениться.

Мы не исключаем и то, что во время проведения этой встречи среди кулуарных разговоров за рюмкой чая может обсуждаться и кандидатура будущего губернатора.

И при таких раскладах мнение Чалого в некоторых вопросах, касающихся политического будущего Севастополя, может стать решающим.