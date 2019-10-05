Севастопольский депутат Горелов догнал нелегальный мусоровоз до военной части и пропал в бездне полигона Минобороны

Такую животрепещущую историю о свободном времени севастопольских депутатов сообщила редакция одного севастопольского сайта.

Что произошло именно в тот четверг, когда оба депутата Щербакова и Горелов должны были бы готовиться к очередной сессии Законодательного собрания, а не рассекать по лесам в поисках грунта.

Сразу отметим, что в публикации одного севастопольского СМИ указано, что мусоровоз является нелегальным.

Это ложь!

Само транспортное средство, скорее всего, имеет все документы. А вот деятельность нерадивого подрядчика, который нанял эту машину и водителя, является незаконной. В каждой смете закладывается часть денежных средств на улитизацию отходов. Если это производится не в положенном месте (без соответствующего разрешения от подрядчика, – прим. автора) – это является административным правонарушением.

Или Горелову захотелось острых ощущений?

Просмотрев страницу севастопольской общественницы блондинки Алисы Лазаревой, у него засвербило и ему жуть как захотелось прокатить на капоте пару военных и получить блистательную бумагу от Севприроднадзора о проведенной проверке, а также выдачи административного штрафа подрядчику строительного объекта.

Проблема вывоза строительных отходов с объектов капитального строительства Севастополя образовалась в связи включения Национального проекта “Экология в Российской Федерации”. То, что Севастополь утопает в строительных отходах стало уже острой темой для исполнительной власти.

Участники рабочей группы экологических выездов, среди которых часто находится Вадим Писляк, заместитель начальника Главного управления природных ресурсов и экологии правительства Севастополя, отметили, что неоднократно приглашают поучаствовать в рейде и департамент городского хозяйства. Тот орган, который должен отвечать за уборку территорий. Однако чиновники игнорируют это предложение.

На данный момент полигон, который является у Севастополя единственным (в Первомайской балке, – прим. автора) не может принимать строительные отходы. А также благоустройство г. Севастополя не имеет право заключать договора на вывоз этих самых отходов. Еще при губернаторе Дмитрие Овсянникове было поручено создать специализированный строительный полигон для вывоза. Но исполнительная власть проигнорировала поручения.

Впрочем игнор постиг и депутатов Щербакову и Горелова, которые ранее находились на своих депутатских креслах все пять лет, и чья обязанность была составить нормативные правовые акты г. Севастополя, учитывающие особенности осуществления деятельности по перемещению строительных отходов, в том числе отходов грунта.

Стоит особо отметить, что процедура, связанная с выдачей разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, является обязательной и имеет непосредственное правовое отражение также в следующих нормативных правовых актах Российской Федерации:

1. Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения» (пункт 130);

2. Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВт и о Правилах ведения реестра описаний указанных процедур» (пункт 82);

3. Постановлении Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур» (пункт 173).

А пока имеем то, что имеем.

Источник: Портал Информер