Севастопольский депутат готов посидеть на голодном пайке

Депутат Заксобрания, председатель постоянного Комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин встретился с представителями СМИ, чтобы рассказать о работе своего комитета.

Журналисты поинтересовались, на что живет Колбин, так как он уволился из Росгвардии (в связи с избранием его депутатом).

Парламентарий скромно заметил, что он – человек семейный, его содержат жена и дочь. К тому же, ему неплохо посидеть на голодном пайке, сообщил Колбин, намекая на свои габариты.

На вопрос о том, как намерены выживать остальные депутаты, у которых также нет зарплаты, Колбин ответил, что они знали, куда шли, как и то, что это зависит от самих депутатов.

«Люди, принимавшие участие в избирательном процессе, шли на это сознательно, громко кричать, трубить в трубы и жаловаться [на отсутствие зарплаты] будет несколько некорректно. Мы знали, на что мы идем. Желание работать и принести пользу для севастопольцев, исходя из своего опыта, навыков и умений, было превалирующим», — заявил депутат.

Напомним, что по инициативе врио губернатора Михаила Развожаева депутаты будут получать зарплату. Как утверждают источники в правительстве, средний депутат будет получать от 140 тысяч до 210 тысяч рублей в месяц.







Среда, 23 октября 2019 г. 1758

Источник: Портал Информер