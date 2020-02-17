Севастопольский депутат Камзолов обещал во время своей «каНденции» быть в Швейцарии, а живёт возле строительного хлама

Выходя из подъезда, попадая в круговорот повседневной жизни обыденных дел, рутинных забот, мы ежедневно, ежечасно сталкиваемся с тем, что называется городское хозяйство.Беспомощно оглядываясь на улице, пытаясь найти урну, чтобы выкинуть скомканную бумажку, нервничая на остановке городского транспорта в ожидании троллейбуса, бредя в сумерках домой по неосвещенной дороге, заходя в темный подъезд, мы недобрым словом поминаем тех, кто за городское хозяйство отвечает.

На самом деле среднестатистический житель благополучного города не обязан знать, кто такой, например, Базаров, Горлов или Немцев. Зачем? У человека другие заботы, если у него в доме тепло, в подъезде светло, транспорт ходит, хоть часы сверяй, зачем ему вникать в то, что делают и что должны делать те, кому вверено обеспечивать его удобство и комфорт. Но это пока не про нас.

Давайте присмотримся. Кто в Законодательном собрании Севастополя отвечает за городское хозяйство.

Депутат Вячеслав Камзолов.

В местной политике Вячеслав Камзолов – с сентября 2016 года, с момента его избрания депутатом Нахимовского муниципального образования.

В июле 2017 года Камзолов вступает в «Единую Россию». На выборах в Законодательное Собрание второго созыва, Вячеслав Камзолов был включен в партийный список «Единой России» на непроходную двенадцатую позицию.

По итогам провального голосования, региональное отделение «единоросов» смогло провести в местное заксобрание восемь своих представителей.

Звезды благоволили Вячеславу Камзолову. Первая тройка – адмирал Витко, экс-спикер Алтабаева и депутат Госдумы Саблин – свои кандидатуры сняли. (Алтабаева в связи с назначением в Совет Федерации). Бывший в списке под номером 11 Антон Тицкий, выбыл из избирательной гонки.

Таким образом, Камзолов замкнул восьмерку списочников –«единороссов».

Он её не просто замкнул, а был избран главой постоянного комитета Заксобрания по городскому хозяйству. Избрание на должность состоялось, несмотря на то, что в активе у него только среднее техническое образование. Неудивительно.

Нынешний состав городского парламента сильным не назовешь. Ситуация как в известной поговорке про безрыбье.

Чем нам запомнился Вячеслав Юрьевич Камзолов?

Буквально несколько лет назад, в политическом словаре появилось понятие каденция. Его активно используют политики, дабы приукрасить свою речь, сделать ее более внушительной и «интеллектуальной».

На встрече с жителями Северной Стороны именно этим слово запомнился депутат, употребляя его на свой лад, произнося как «каНденция».

В жаркой перепалке в соцсети Камзолов привел интересное оправдание, заявив, что его жена знает пять языков.

Нисколько не сомневаясь в том, что супруга Вячеслава Юрьевича красивая, талантливая женщина, осторожно отметим, что голосовали все-таки не за неё, совсем не она возглавляет комитет по городскому хозяйству.

Но, не будем считать «каНденцию» штрихом к портрету. Мало ли оговорок случается.

Бегло посмотрим на работу депутата в возглавляемом им комитете.

В ноябре прошлого года журналисты «Севастопольской газеты» попросили Вячеслава Камзолова прокомментировать ситуацию с нарушением сроков при установлении новых тарифов по взносам на капремонт правительством Севастополя.

Напомним, что в нарушение закона Севастополя «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», минимальный размер взноса на капитальный ремонт правительством Севастополя был установлен на месяц позже установленного срока.

Это означает что размер взноса, установленный местным правительством, мог быть применен только 2021 году, а не в нынешнем.

Вячеслав Камзолов, как оказалось, с ситуацией не знаком, но пообещал вникнуть и разобраться.

Свои ответы на простые житейские вопросы Камзолов читал по заранее приготовленной бумажке, что не ускользнуло от внимания журналиста

С позиции сегодняшнего дня, понятно, что ни с чем депутат разбираться не стал, Заксобрание никак не прореагировало на нарушение принятого ими же закона.

Наверное, Камзолов просто об этом забыл или просто потерял волшебную бумажку с записанными обещаниями.

Пусть Вячеслав Юрьевич считает, что мы напомнили и очень ждём ответа.

Недавно, отвечая на вопрос журналистов, что необходимо делать для недопущения несанкционированных мусорных свалок, от которых страдает город, депутат заявил, что следует создать полигон для строительных отходов.

Мысль, наверное, здравая. В городе немало больших строек. Одна Большая Морская чего стоит. Наверняка полигон для стройотходов будет со временем создан.

А пока в соцсетях читаем, что депутат создал свой собственный полигон и ни где -нибудь, а под собственным домом.

У порога дома по адресу Фиолентовское шоссе, д.3, Вячеслав Юрьевич устроил несанкционированную свалку строительных отходов.

Хороший пример для жителей!

На примере Камзолова те нарушители, которые тайком вывозят мусор за пределы города, могут показаться благодетелями.

Мы внимательно смотрим за депутатской деятельностью Камзолова. Практически каждое сообщение на сайте Заксобрания, информирующее о его работе, заканчивается обещаниями взять на контроль, вникнуть, разобраться, добиться.

Понимаем, что волшебной палочки ни у кого нет. Всего приходится добиваться не один день. Но с другой стороны депутат обязан быть хозяином своего слова.

Напомним одно из обещаний:

«…из Богом забытых Дергачей делаем «маленькую Швейцарию»

Горожане ждут реальных дел, а не громких обещаний.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 12

Источник: Портал Информер