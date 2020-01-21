Севастопольский депутат Колбин ошибается или забыл уроки начальной школы

Кому-то чтение официальных сайтов, на которых органы государственной власти размещают информацию о своей деятельности, кажется занятием скучным.

Мы находим такое чтение увлекательным. Порой даже отсутствие информации тоже информация.

На этих днях врио Губернатора Развожаев, поднялся в нашем личном рейтинге, избежав модных фоточек крещенского купания. Как можно ходить в церковь в сопровождении пресс-службы, не понимаем.

Сегодня на сайте Заксобрания опубликована информация озвученная председателем постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по законодательству и государственному строительству Сергеем Колбиным.

Сергей Колбин напомнил читателям, что в Законе «О политических партиях» и соответственно в Регламенте Законодательного Собрания Севастополя, содержится норма, согласно которой:

«…раз в год Законодательное Собрание приглашает представителей политические партии страны, не представленные в местном парламенте» (орфография автора сохранена)

Несмотря на однозначное требование федерального закона, эта норма пробивала себе дорогу в местное законодательство с большим трудом, но все-таки соответствующие изменения в регламент были внесены в конце 2017 года.

Статья 39-1 Регламента звучит так:

В планах работы Законодательного Собрания ежегодно предусматривается проведение пленарных заседаний Законодательного Собрания, на которых заслушиваются выступления представителей политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, по актуальным вопросам социально-экономического развития города Севастополя.

Далее депутат сообщил: «сотрудники профильного комитета направили более 60 обращений к партийным организациям. Предложения принимались до 20 января 2020 года».

Это уже интересная информация. По официальным данным Министерства юстиции РФ, на 17 декабря 2019 года, в стране зарегистрировано 53 политические партии.

В местном Заксобрании представлено 6 политических партий.

Простая арифметика, в пределах начальной школы, позволяет сделать несложные вычисления – вычесть из 53 зарегистрированных партий, 6 представленных в Заксобрании.

Ответ: 47.

То есть председатель Заксобрания, согласно ст.39-1 Регламента должен был обеспечить направление приглашений сорока семи политическим партиям.

Но депутат Сергей Колбин осчастливил нас иной цифрой, указав, что возглавляемый им комитет, направил более 60 –и обращений.

Вроде мелочь, но она показательна!

По ней мы можем судить об ответственности (безответственности) депутата, за свои слова.

Из вышеприведенной статьи можно сделать еще один нерадостный вывод. Со слов депутата, подтвердила предложение выступить перед Заксобранием по социально-экономическим вопросам, только одна из 25 зарегистрированных на территории Севастополе партий –«Патриоты России», региональное отделение которой возглавляет Иван Федосович Ермаков.

Получается, что остальные региональные партийные отделения, либо существуют только на бумаге, либо игнорируют возможность сотрудничества с местными депутатами.

И то и то печально.

Источник: Портал Информер