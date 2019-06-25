Севастопольский депутат орёт на своих избирателей (ВИДЕО 18+)

25 июня 2019     18
Севастопольский депутат орёт на своих избирателей (ВИДЕО 18+)

28 января 2017 года в Севастополе проходили общественные обсуждения проекта парка “Патриот”. В них принимали участие местные жители, представители правительства и общественных организаций города. Не остались в стороне и депутаты Законодательного собрания Севастополя – Михаил Чалый, Вячеслав Горелов, Сергей Кажанов, Тятьяна Щербакова и Вячеслав Аксёнов.

На данном мероприятии отличился депутат Законодательного Собрания Севастополя по списку от партии “Единая Россия”, председатель постоянной комиссии по бюджету Вячеслав Аксёнов, который сначала заявил, что средства для строительства парка идут из бюджета города, якобы “их придётся забрать у пенсионеров и многодетных семей”. 

Раздосадованные присутствующие хотели донести до депутата информацию, что создание севастопольского филиала парка “Патриот” находится в ведении Министерства обороны, а финансирование производится за счёт федерального бюджета. Но диалог как-то сразу не заладился: не желая пасовать перед севастопольцами, Вячеслав Викторович не нашёл ничего лучше, как повысить голос до крика. 

Предлагаем читателям “ИНФОРМЕРа” вспомнить, как привык общаться со своими избирателями народный избранник Вячеслав Аксёнов. 

Источник: Портал Информер

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