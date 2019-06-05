Севастопольский депутат поставил двойку своим коллегам

5 июня 2019     15
Севастопольский депутат поставил двойку своим коллегам

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Депутат Законодательного собрания Виктор Оганесян оценил по пятибалльной шкале работу исполнительной и законодательной власти Севастополя. 

«Если можно поставить по пятибалльной шкале оценки, я как учитель оценил бы работу нашего правительства на твёрдую четвёрку, – заявил он в эфире гостелеканала «ИКС». – Заксобранию я бы поставил два с плюсом».

Он также отметил, что благодарен правительству за работу в области строительства и модернизации объектов образования. Из главных претензий к работе городского парламента были названы «склоки, скандалы и выяснение отношений».

Оганесян заявил, что его возмутил текст принятого его коллегами постановления о работе правительства.

Напомним, что 4 июня Законодательное собрание приняло постановление с критической оценкой работы правительства в прошлом году. «За» его утверждение проголосовали 13 депутатов – такое количество избранников поддерживают политику депутата Алексея Чалого, оппозиционного губернатору.

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Источник: Портал Информер

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