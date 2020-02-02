Севастопольский депутат решила обложить уличных продавцов шрафов в 100 000 рублей

Мы продолжаем наблюдать, как эффективно тратятся бюджетные, а точнее наши с вами денежные средства, в славном Севастополе.

Давайте сегодня посмотрим на этот вопрос с несколько неожиданной стороны.

Источником информации послужит официальный сайт Законодательного Собрания Севастополя

На фото видно, что в помещении Заксобрания, в рабочее время, собралось около десятка высокооплачиваемых людей, чтобы посовещаться по актуальному вопросу.

Все участники совещания, судя по фото, выглядят внимательными и сосредоточенными.

Исключение составляет спикер Закса В. Немцев, который что-то увлеченно разглядывает в своем телефоне.

О чем говорили эти уважаемые, в силу занимаемых должностей, люди?

«Татьяна Щербакова отметила, что проблема стихийной торговли в Севастополе стоит очень остро. Так, парламентарий по многочисленным жалобам жильцов домов по проспекту Генерала Острякова на стихийный рынок под их окнами, неоднократно инициировала проведение рейдов против незаконной торговли»

В этой части мы не спорим, стихийная торговля, как правило, имеет неприглядный вид, поэтому украшением города её никак не назовешь.

Те продавцы, которые законопослушно несут налоговые издержки, не в состоянии конкурировать со своими более ловкими коллегами, у которых за счет отсутствия обязательств перед государством, цены могут быть ниже, а значит – и покупателей больше.

Если уж конкурировать, то в равных условиях за счет соотношения цена-качество.

Итог этого чуднОго действа был таков:

«Депутат Татьяна Щербакова отметила, что методы борьбы с несанкционированной торговлей необходимо ужесточить .…были разработаны предложения использовать при пресечении незаконной торговли положения статей 7.1 и 8.8. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В этом случае, протокол будет составляться за незаконное использование земельного участка. Там сумма штрафа предусмотрена в проценте от кадастровой стоимости земельного участка. Если мы говорим о расположении НТО на придомовой территории, штраф может составить около ста тысяч рублей».

Со всякого рода ужесточениями и ограничениями мы сталкивались не раз.

В недавней истории Михаил Горбачёв ввёл жесткие ограничения на продажу алкоголя- вырубили в Крыму и Молдавии виноградники, директор «Массандры» свёл счеты с жизнью, Горбачев получил прозвище «минеральный секретарь», а очередь у вино-водочного магазина стали называть его именем –«петля Горбачева».

Всё это было, но только меньше употреблять алкоголь не стали. Те доходы, которые раньше государство получало от торговли «спиртным», потекли в карманы таксистов, швейцаров, самогонщиков и прочих предприимчивых граждан.

Молодым читателям напомним, все это происходило при Советской власти, когда за скупку и перепродажу с целью наживы (спекуляцию) «сажали», а за покупку валюты – расстреливали.

Опыт средневековья нас тоже чему-то учит. Из истории известно, как много карманных краж совершалось на площадях во время казни пойманного вора.

Если у кого-то закралась мысль, что в Севастополе с несанкционированной торговлей борются сплошь гуманисты, то это мнение очень ошибочное.

Советуем почитать нашу статью «Действия правительства Севастополя против уличной торговли иногда смахивают на открытое похищение имущества граждан»

Но вопросы, затронутые в статье, как-то не принято обсуждать в кабинетах с высокими потолками, а давать официальные ответы зарегистрированному СМИ, и подавно!

Поэтому щербаковские «ужесточения» вряд ли можно назвать эффективными, да и государственным подходом, тоже назвать трудно.

Несанкционированная торговля процветает, как правило, в местах, где существуют людские потоки, у нас это в основном остановки общественного транспорта.

Кто живет в Камышовой бухте, знает, что после ликвидации «Сталинградского рынка» торговцев меньше не стало, они перебрались на дорогу –дублер торгуют там, невзирая на многочисленные рейды армии проверяющих.

Рядом есть унылый «Борисовский рынок». Но он практически пуст. Стоит немного подумать, организовать возле рынка остановку транспорта и ситуация в корне изменится. На обустроенные места потянутся продавцы, а за ними покупатели.

Продавцам, которые в любую погоду, выражаясь шершавым, официальным языком, занимаются несанкционированной торговлей, извините за подробности, даже в туалет сходить некуда. Конечно, они сами хотят крышу над головой и минимальные удобства.

Не мешает пересмотреть идеологию оценки работы ГУПов в целом и «рыночного” ГУПа в частности.

Эффективность деятельности государственных предприятий пора начинать оценивать не по количеству получаемой прибыли, а ставить во главу угла качество предоставляемых ими услуг.

Такой подход может реально помочь снизить цены на продукты, продаваемые на городских рынках.

Но депутаты с чиновниками говорили о другом, об ужесточении.

Давайте поговорим об этом и мы.

Предложение главы постоянного комитета Заксобрания, госпожи Щербаковой, о применении ответственности за несанкционированную торговлю в соответствии со статьей 7.1. Кодекса об админнарушениях РФ, иначе как плодом депутатского воображения назвать нельзя.

Ответственность за подобное нарушение установлена статьей 4.1 Закона Севастополя «Об административных правонарушениях»

«Продажа товаров, осуществляемая в нестационарной розничной сети, в неустановленных для этого Правительством города Севастополя местах, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей, на должностных лиц — от пятисот до двух тысяч рублей, на юридических лиц — от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей».

Что касается предложения депутата Т. Щербаковой о привлечении к ответственности горе-предпринимателей, за торговлю в неустановленных местах по статье 7.1. КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», то суды уже давно обуздали воображение подобных новаторов, указывая следующее:

«Под использованием земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю следует понимать пользование земельным участком, осуществляемое с разрешения собственника или лица, им уполномоченного, но сопряженное с невыполнением предусмотренной законом обязанности по оформлению правоустанавливающих документов на землю.

Вместе с тем, согласно ст. 39.33 Земельного кодекса РФ, использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях:..размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Таким образом, исходя из системного толкования вышеуказанных положений закона, размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке осуществляется без предоставления этого земельного участка и оформления правоустанавливающих документов на земельный участок».

Если изложить простым языком, то никак не подходят щербаковские нововведения для наказания за несанкционированную торговлю.

Штраф, в размере 100 000 рублей, на который надеется, как на панацею от несанкционированной торговли, Щербакова, на самом деле не может превышать для граждан 20 000 рублей.

Стотысячный штраф предусмотрен только для нарушителей – юрлиц.

В начале статьи мы обозначили тему об экономном расходовании бюджетных средств.

Десять высокооплачиваемых чиновников, чей заработок приближен к тысяче рублей за рабочий час, потратили уйму времени, чтобы выслушать несбыточные прожекты депутата Щербаковой.

Никто из присутствовавших на совещании специалистов не возразил, не высказал свое мнение, которое обязан иметь в силу занимаемой должности.



Вот так и живем.

Источник: Портал Информер