Севастопольский депутат Щербакова появилась на столбах

Пока ещё действующий депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова пять лет пыталась разобраться в законотворчестве, но выбрала балы и покупку новых нарядов за народные деньги.

Несмотря на то, что за годы депутатства она так и не научилась быть полезной севастопольцам, подарила им вместо достойной жизни всего одну скамейку, Щербакова

И ничего страшного, что на округе №5 её никто не знает. Это при том, что в идеале депутат должен хотя бы раз в неделю посещать округ, от которого избирался.

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Щербакова, по всей видимости, предпочитающая не контактировать с горожанами, а желающая день и ночь кружить на балах,что принялаучастие в разработке 8 принятых законов и даже 15 раз появилась на округе.

Такая высокая посещаемость округа может объясняться тем, что Щербакова представляет в парламенте центральную часть города, куда можно зайти по дороге в Заксобрание, в отличие от Северной стороны.

Согласно данным её отчёта, она провела целых 20 приемов, но «обслужила» всего 60 человек, то есть про три за один прием. Видимо, засиживаться на рабочем месте Татьяна Михайловна не привыкла, она же активная дама.

Например, по частоте появлений в СМИ Щербакова стремительно догоняет спикера Екатерину Алтабаеву – в прошлом году ей были посвящены 208 публикаций и 22 сюжета на телевидении.



Сегодня депутат, заработавшая за 2018 год 2 262 879,02 рублей, владеющая двумя квартирами (площадью 51,4 и 71,9 кв. м.) и автомобилем «Шевроле Авеа», 2010 года выпуска (согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Заксобрания, опубликованным на сайте местного парламента, — прим. редакции), готова «состязаться» с мужчинами.

Татьяна Щербакова вновь баллотируется в депутаты Заксобрания по мажоритарному округу №5 (хотя, можно было бы и не рисковать). Её соперники – Олег Гасанов и Михаил Паутов (самовыдвиженцы), Сергей Живодуев (ЛДПР), Антон Афанасьев («Справедливая Россия»), Владислав Гипп («Коммунисты России») и Александр Черемёнов («Коммунисты России»). В округ включены центральные улицы города, также ул. Льва Толстого, Коммунистическая, часть проспекта Генерала Острякова, ул. Хрюкина и др. Закреплены за территорией 38 723 человек.

Известно, что в борьбе все способы хорошо. Поэтому Щербакова «красуется» не только на билбордах, но и прибегает к самой дешёвой политической рекламе. Это плакатики на столбах, на дверях подъездов и там, где поместится портрет.

Удивительно, депутат мог бы не раздражать севастопольцев нищенским подходом к политической карьере и сообразить что-то поинтереснее.

Но нет! Вероятно, команда «Щербаковой» считает, что в предвыборной кампании по перетягиванию электорального одеяла все методы сойдут. Может, совсем скоро депутат будет улыбаться нам с листовок в траве, почтовых ящиках, на деревьях, электрических и фонарных столбах, подпорных стенках и скамейках.



И, если вдруг Щербакова не окажется в местном парламенте, то оставит Севастополь в ошмётках агиток? Может, «щербаковские обои» от пока ещё депутата-блондинки будут лежать возле каждого подъезда? Так сказать, чтобы севастопольцы о ней не забывали и помнили. Время покажет…

Редакция «ИНФОРМЕРа» желает Татьяне Щербаковой и дальше таким дешёвым образом привлекать своих избирателей. Не сомневаемся, что севастопольцы сделают правильные выводы о «столбовом кандидате» и 8 сентября (выборы депутатов Заксобрания Севастополя, — прим. редакции) отдадут свои голоса за достойных людей Севастополя, искренне любящих регион и желающих улучшить жизнь горожан.





Среда, 31 июля 2019 г. 1663

Источник: Портал Информер