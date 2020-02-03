Севастопольский дзюдоист стал бронзовым призером турнира Европы

Открытое первенство континента прошло в болгарской столице Софии – за призовые места соперничали 230 атлетов из 30 стран мира.

Представитель севастопольской школы дзюдо Александр Шалимов выступал в самой престижной весовой категории свыше 100 кг.

Первым соперником воспитанника тренеров Артура Вартаняна и Вячеслава Амелина стал поляк Доминик Мажовский. Два броска на оценку “вазари” принесли успех недавнему юниору из ЮФО.



Свою вторую схватку Шалимов провел с украинцем Евгением Балиевским за рекордно короткий срок – на 8 секунде бросок на высшую оценку “иппон” зафиксировал победу севастопольца.

Турнирная сетка вновь вывела севастопольца на борца из Украины. На этот раз ему противостоял призер открытых турниров Европы в Риме (2019 год), Софии (2018 год) и Гран-При Марракеша (2019 год) Андрей Колесник. Над этим соперником также Шалимов одержал досрочную победу.

За выход в финал Шалимов боролся с россиянином Александром Антоновым, который в итоге прошел дальше в дополнительное время за счет меньшего количества замечаний “шидо”.

В итоге соперником севастопольца в споре за бронзовые медали открытого турнира Европы вновь стал представитель Польши – опытный Камиль Грабовский. На исходе второй минуты Шалимов провел зрелищный бросок через спину с колен, который судьи оценили на “иппон”. В итоге – заслуженная бронзовая медаль турнира в Софии.

Это первый успех Александра Шалимова в этом году. В 2019-м севастопольский дзюдоист занял III место на Кубке Европы в Малаге, Кубке Азии в Актау (Казахстан), чемпионате России среди юниоров и Кубке Европы в Оренбурге.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 625

Источник: Портал Информер