Севастопольский ДКР отмечает 40 лет

30 июля 2019     15
Севастопольский ДКР отмечает 40 лет

Празднование 40-летия Дворца культуры рыбаков отмечено ещё одним ярким событием. Начались репетиции премьерной постановки — одноактного балета-сказки «Щелкунчик» по мотивам одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, хореография — В.Вайнонена в редакции балетмейстера, руководителя образцовой балет – студии «Классик» Виктории Холодовой.

«Знаменитая сказка Гофмана на сцене сегодня воплощена в различных жанрах от кукольных представлений до масштабных ледовых шоу. В этом многообразии самым востребованным по-прежнему остается одноименный балет на музыку Петра Ильича Чайковского.

В нашем премьерном спектакле, помимо классического сюжета, красочных костюмов и мультимедийных декораций, зрители увидят талантливую игру юных артистов образцовой студии балета «Классик».

В постановке будут заняты более 70 участников студии. Возможность выступать на профессиональной сцене – хорошая мотивация для детей, они начинают усерднее заниматься. Для ребят это бесценный опыт, который запоминается на всю жизнь», — рассказала директор ДКР Татьяна Зенина.

Юбилейный год Дворца культуры рыбаков насыщен творческими сюрпризами, новыми арт-проектами и премьерными постановками! Следите за новостями!


Вторник, 30 июля 2019 г. 496

Источник: Портал Информер

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