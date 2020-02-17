Севастопольский ДКР отправляется в «Космическую одиссею»

Во Дворце культуры рыбаков 2020 год объявлен годом Театра. Грандиозную премьеру для гостей и жителей Севастополя готовит Театр имени Кукол, руководителем которого является Артем Макеев.Яркая постановка «Космическая одиссея для двухкомнатной хрущевки» по мотивам пьесы Олега Богаева «33 счастья» увлечет зрителей в незабываемое космическое путешествие. Главные герои столкнутся с множеством приключений, с волшебством и новыми впечатлениями, выходящими за грань реальности.
Постановка расскажет о человеческих отношениях, о местах и планах, о любви, о том, как каждый из героев видит свое счастье.
Гостей премьеры ждут удивительные открытия и невероятные потрясения, положительные эмоции и глубокий философский авторский замысел, призывающий каждого задуматься о своей жизни, о вечном «а что было бы, если бы..?».
Премьерные показы состоятся 12, 21 и 22 марта в 18:30. Не упустите возможность окунуться в атмосферу космического путешествия.
Касса: 41-12-09.
ДКР, ул. П.Корчагина,1.
Понедельник, 17 февраля 2020 г. 575
Источник: Портал Информер