Севастопольский избирком не пустил ПВО на выборы в Заксобрание

Севастопольская городская избирательная комиссия постановила отказать в заверении городского списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания, выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество» (ПВО). Председателем регионального отделения в Севастополе с декабря 2017 года является Олег Стародубцев.

Комиссия также аннулировала разрешение на открытие специального избирательного счета для этой партии.

Комиссия мотивировала своё решение тем, что уполномоченные представители партии представили неполный комплект документов. В частности, из 20 кандидатов в депутаты письменное согласие о баллотировании в качестве кандидатов предоставили только 4. Не подали и соответствующие сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Таким образом, исключив из списка 20 кандидатов всех, у кого были поданы документы с нарушением, их общее число стало меньше 12, предусмотренное законом. На этом основании комиссия решила, что подлежат «исключению все включенные в него кандидаты». Тем самым партии «отказано в заверении» списка кандидатов.