Севастопольский общественник Борис Колесников прогнозирует победу «Единой России»

5 сентября 2019     15
Севастопольский общественник Борис Колесников прогнозирует победу «Единой России»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

С этим вопросом мы обратились к севастопольскому общественнику и эксперту в политических и правовых вопросах Борису Коленикову. Вот, что он нам сказал:

“Мой прогноз следующий:

“Единая Россия” получит 30% голосов избираетелей.

КПРФ – 17%-20%.

ЛДПР – 17%-20%.

“Справедливая Россия” – около 5% голосов.

Таким образом, “Единяа Россия” сохранит большинство в городском парламенте, но по важным вопросам вынуждена будет вступать в ситуационные союзы с другими партиями”, – сказал Борис Колесников.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 298

Источник: Портал Информер

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