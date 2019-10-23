Севастопольский парк Победы опять будут переделывать. В четвёртый раз

На пресс-конференции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сказал о том, что севастопольский парк Победы — это безопасная, но строительная площадка.

«Условная первая очередь была перед праздником введена, то есть была выполнена часть работ — почистили там, подмели и как бы сказали: «Вот, пожалуйста». Работы должны были быть завершены полностью, объект должен был быть сдан», — сказал Развожаев.

По его словам, предыдущее правительство могло не принимать выполненные работы, расторгнуть контракт с подрядчиком и объявить четвёртый конкурс. Есть и другой вариант — подрядчик, ООО «Ривьера», самостоятельно доведёт парк до состояния, за которое город будет иметь право заплатить оговорённые деньги.

«И вот сейчас, слава богу, (мы) идём этим путём. Подрядчик принял мужественное решение — привести в порядок всё то, что сделал», — отметил Развожаев и уточнил, что некоторые проблемы появились в парке из-за недоработок в проекте.

Для сведения:

8 мая 2019 года состоялось долгожданное открытие Парка Победы, реконструкция которого началась два года назад.

На главной аллее парка расположены 15 светодинамических музыкальных фонтанов. Два больших фонтана диаметром по 50 метров носят названия «Победа» и «Центральный», а остальные названы в честь городов-героев. Спустя несколько месяцев фонтан в виде ордена «Победа» перестал работать и начал превращаться в затхлое болото.

По поводу фонтанов врио губернатора Севастополя сказал: «От тины, от всего мы, конечно, их очистим. И когда всё это будет доделано, всё будет работать и поддерживаться на должном уровне. За срыв реконструкции парка Победы подрядчику выставлен счёт. Я не могу просто позволить себе заплатить за это, потому что это будет — неправильно, не по-государственному».

Развожаев подчеркнул, что все недочёты подрядчику придётся очень быстро: «Для работы над ошибками у ООО «Ривьера» есть 2 месяца».

Он уточнил, что департамент архитектуры до декабря должен представить проект второй очереди реконструкции, чтобы в этом году город успел освоить выделенные по ФЦП средства, заключив контракт на благоустройство новых территорий.

«Конечно, была масса предложений от разных частных наших инвесторов, которые предлагали подарить городу проект. Но, как правило, это всегда сопряжено с какими-то дополнительными желаниями, которые у них возникают», — сказал Михаил Развожаев и уточнил, что очень хотелось бы завершить работы в Парке Победы к апрелю.

Представители ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина», РО ВПП «Партия ветеранов России», общественных организаций Севастополякоторый реконструирует уже третий подрядчик за средства ФЦП.

Вместе с общественниками побывали в зоне отдыха специалисты «Технадзора» и ГБУ «Парки и скверы».

При визуальном осмотре работ, выполненных подрядчиками, представители общественных объединений пришли к выводу, что практически все сделано неудовлетворительно.

Фонтаны в данный момент не работают. И это несмотря на то, что в своё время их доделывали до мая 2019 года. Следующий подрядчик, Ривьера, который будет нести гарантийную ответственность, заказал аудит сделанных и недоделанных фонтанов.

Специалисты выявили более 100 нарушений, но переделывать, видимо, было не на что и некогда. Даже попытка помочь довести фонтаны до ума основной проблемы не решила.

На строительство фонтанов были предусмотрены средства – 200 млн руб. (только технология), 150 млн руб. (возведение).

Установлены грубые нарушения законодательства РФ в сфере доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов:

1) нет согласования задания на проектирование с региональной соцзащитой;

2) нет согласования проектной документации с региональной соцзащитой и региональной общественной организацией;

3) проектная документация и работы по реконструкции содержат ряд грубых нарушений СП 59.13330.

Зелёные насаждения, посаженные ещё в 70-х годах руками севастопольцев, – погибают за счёт нарушений корневой системы. Система орошения, которая должна быть по проекту, отсутствует! Новых насаждений нет, парк нуждается в замене грунта.

Нет запланированных проектом спортивных площадок и ограждений.

Места отдыха не оборудованы солнцезащитными навесами. Установленные конструкции не защищают от солнца и дождя.

Лавочки не соответствуют мерам безопасности. Это может привести к случаям травматизма.

Плитка, уложенная на центральной аллее, уже имеет дефекты – сколы, трещины и низкое качество.

Не установлены информационные таблички.

Велодорожки и стояночные места не соответствуют требованиям и нормам по их эксплуатации.

Эстетическое состояние парка неудовлетворительное.

Общий вывод, к которому пришли участники осмотра, это нерациональное, некачественное и халатное использование денежных средств при реконструкции и ремонте парка.

После осмотра представитель ГБУ «Парки и скверы» заявил, что в таком состоянии объект на обслуживание и баланс их предприятие не примет.

Инициативная группа общественности Севастополя продолжит свою работу до устранения всех нарушений в Парке Победы.

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Севастопольцы также отмечают неудобства, с которыми приходится сталкиваться при посещении парка, а именно:

– спрятаться от солнца и дождя практически невозможно. В то же время навесы сделаны, но свою функцию они не выполняют;

– как отмечают представители Всероссийского общества инвалидов, в направлении доступности объектов и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения, по их обращению в адрес Гагаринской прокуратуры получен ответ, где указывается, что установлены грубые нарушения законодательства Российской Федерации;

– проблемы передвижения для мам с колясками;

– недостаточно освещения;

– спортивные площадки отсутствуют.

Замечаний огромное количество.

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Среда, 23 октября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер