Севастопольский парк «Учкуевка» будет открыт в октябре

7 августа 2019     22
Севастопольский парк «Учкуевка» будет открыт в октябре

Работы по благоустройству севастопольского парка «Учкуевка» близятся к завершению. Объект будет сдан по графику. Глава наблюдательного совета при департаменте городского хозяйства Артём Гайдук дал положительную оценку работе строителей.

«Работы проводятся качественно и в соответствии с проектом. Высказали небольшие замечания в части сохранности зеленых насаждений», – сказал Гайдук.

Подрядчик рассчитывает сдать объект к октябрю. Об этом сказал представитель подрядчика Артём Егоров.

«В целом работы завершены на 80%, не считая устройства павильонов. На сегодняшний день проложены все сети коммуникаций, осталось завершить пусконаладочные работы. Завершается мощение плитки, ведется работа по заливке фундаментов для павильонов и сборке железобетонных конструкций», – заявил он.

Представители предприятия «Севастопольский автодор» высказались о намерении заменить остановочный павильон в парке.

Работы по благоустройству парка начались в мае этого года.


Среда, 7 августа 2019 г. 393

Источник: Портал Информер

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