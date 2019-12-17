Севастопольский парк Учкуевка откроют 25 декабря

Парк «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя официально откроют 25 декабря.

Напомним, что реконструкция парка финансируется правительством Москвы.

Работы ведет московское архитектурное бюро Wowhaus. Проект благоустройства был согласован правительством Севастополя в апреле этого года.

Площадь парка составит 24,5 га.

В рамках реконструкции парка предусмотрено создание единого пешеходного каркаса, связывающего парк и море, а также разделение территории парка на четыре тематические зоны — входную, центральную площадь со смотровой площадкой, спортивную зону и событийную площадку.

В каждой из зон соответственно предусматривается создание детских площадок, велодорожек, воркаут-зон и мест для пикников и семейного отдыха.

Сейчас практически все работы завершены. Рабочие устанавливают капитальный забор вместо временного ограждения, высаживают кустарники и цветы.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 52

Источник: Портал Информер