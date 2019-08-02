Севастопольский пляж похож на тюрьму (ФОТО)

Топовый блогер Георгий Седельников обратил внимание на то, что севастопольский пляж стал похож на тюрьму.

«Городской детский пляж «Песочный» обнесли колючей проволокой, как тюрьму. Приходите жители и гости города на замечательный пляж, обнесённый колючей проволокой.

Спасибо военным за «хороший» имидж города.

Это же надо, у кого-то мозгов хватило обнести забор колючей проволокой. Они даже не подумали, как это вообще будет смотреться. Всю жизнь сосуществовали рядом два пляжа, один городской «Песочный», рядом через обычный забор пляж Нахимовского училища. Теперь на пляж, как в тюрьму. Просто нет слов, это наглые и безмозглые действия.

В продолжении темы наглых военных, которые ещё захватили и улицу. Нахимовское училище тупо перегородило дорогу и использует в своих целях. Там они устроили парковку для военных и сотрудников. Эта дорога городская и улица Сказочная, но наглые военные занимаются самоуправством. Вот так выглядит военный беспредел», — написал блогер.





Пятница, 2 августа 2019 г. 625

Источник: Портал Информер