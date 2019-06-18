Севастопольский пляж «Хрустальный» закрыт

Пляж «Хрустальный» закрыт. Его откроют после того, как контролирующие органы убедятся в удовлетворительном биохимическом составе воды. Об этом сообщается в социальной группе «На связи губернатор Севастополя».

«В связи с обнаружением повышенного содержания энтерококков и превышенной концентрации нефтепродуктов в воде установлен запрет на купание в акватории пляжа. Были сданы повторные анализы, в случае нормализации показателей будет снят запрет на купание», – указано в сообщении.

Результаты повторных анализов должны быть получены 19 июня.