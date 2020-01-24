Севастопольский политолог: «Чего ожидают севастопольцы от нового федерального правительства?»

По поводу смены правительства Медведева дано уже много комментариев в разных интерпретациях и каждый читающий, нашел себе нужный по сердцу. Некоторые простые люди с кем мне приходилось общаться, говорили мне: – «от перестановки мест слагаемых сумма неизменна», кто-то вообще говорил, что это «декорация», кто-то восторгался отставкой.

Каждый находить для себя определенные объяснения в силу своего понимания, восприятия происходящего.

Но одна главная объединяющая мысль у севастопольцев (крымчан) – запрос на повышение качества жизни людей. Первоочередные потребности: повышение доходов граждан-увеличение покупательской способности, создание новых рабочих мест, продолжение развития инфраструктурных проектов на локальном уровне ,через успешную реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года», которая будет продлена. Финансирование программы составляет почти 1 трлн. рублей (961 млрд. 200 млн.рублей).

Люди ждут реализации «майских указов» президента не путем подгонки цифр, а для того, чтобы бюджетники (врачи, учителя) почувствовали реальный рост собственных доходов.

Один из разработчиков «майских указов» помощник Президента РФ Андрей Белоусов сейчас в Правительстве занимает пост первого вице-премьера. Так что есть надежды.

Стоит обратить внимание и на замену министров социального блока, которые в обществе были непопулярными. В Севастополе более 30% людей получают доходы от социальных выплат, пенсий. Граждане ждут повышения этих доходов, а у кабмина есть все инструменты для реализации. Сегодня Кабмин как и министерства выступает в роли администраторов бюджетных средств.

Успешные проекты реализованные «федералами» – Крымский мост, аэропорт «Симферополь», строительство ТЭС. Теперь реализацию этого успешного опыта хотят увидеть на «локальном» уровне.

В городе федерального значения Севастополь-это начало строительства КОС «Южные», больницы скорой помощи, онкодиспансера, инфекционной больницы, строительство дорожных развязок (Камышовское шоссе, Гераклейская рокада).

При успешной реализации решается сразу несколько вопросов-это и трендовая экологическая составляющая и привлечения туристов (авиа-ж-д-авто сообщения работают в полный рост). Чистое море, доступная медицина, инфраструктура- потенциальные точки роста для макроэкономики (ВРП) и туризма.

Нужно реализовывать ФЦП и создавать качественную структуру управления федеральному правительству совместно с региональным таким образом, чтобы фокусировалось внимание не на освоении бюджетных денег, а на их отдаче.

С новым куратором от Федерального Правительства по ФЦП есть тоже такие надежды.

Условно, нужно создать мировую «витрину» в хорошем смысле слова в Крыму и показать, что комплексное развитие инфраструктуры возможно.

Ведь правильно люди пишут, Севастополь должен быть не ниже 3-го места по многим критериям, все-таки третий город федерального значения.

Источник: Портал Информер