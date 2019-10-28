Севастопольский поселок Сахарная Головка вышел в финал конкурса на самые веселые названия населенных пунктов

Севастопольский поселок Сахарная Головка вышел в финал конкурса на самые веселые названия населенных пунктов. Об итогах конкурса сообщили РИА Новости.

Участвуют в нем сто деревень, поселков и даже станиц и аулов. Организатор — один из тревел-ресурсов — разбил участников на десятки, победитель в каждом из них выходит в финал.

В недавно завершившемся восьмом раунде победил поселок Сахарная Головка. Название его связано с горой, возле которой в 1929 году появились первые дома. Крым в этом же раунде представляло село Приятное Свидание (Бахчисарайский район), оказавшееся на пятом месте.

В финале Сахарной Головке будут противостоять такие веселые названия, как Бухалово, Палево, Мошонки, Свиногорье, Мутный Материк, Хохотуй, Мухоудеровка. Победителем в прошлом году стало село Чуваки Пермского края. Главным бонусом для него стала известность.

«Трудно сказать, нужна ли такая известность крымским селам и поселкам: есть среди них таких, которые ориентированы на туристов, а другим слава принесет только множество проезжающих мимо и заезжающих в село автомобилей. Местами туристическая нагрузка очень высокая, иногда просто хочется некоторые места… спрятать.

У меня вообще мнение такое: не надо сейчас Крым рекламировать.

Давайте все-таки закончим с ремонтом дорог, канализации, создадим нормальные условия для приезжих. Как хозяйка, которая перед тем, как звать гостей, наводит чистоту и уют в своем доме», – заявила крымский экскурсовод Елена Мельникова.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 329

Источник: Портал Информер