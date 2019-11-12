Севастопольский роддом №2 закроют

12 ноября 2019     20
Севастопольский роддом №2 закроют

На встрече с работниками севастопольских родильных домов директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов сообщил о закрытии на капитальный ремонт роддома № 2. Работы планируется завершить до конца 2020 года. Шеховцов уточнил, что к ремонту приступят до конца декабря, госконтракт уже заключен, а подрядчик должен предоставить план работ в течение недели. 

По его словам, есть два варианта  — полное закрытие медицинского учреждения и проведение поэтапных работ. Директор горздрава уточнил, что ремонт родильного дома – необходимая мера, без которой невозможно предоставить медикам достойные условия труда, а севастопольцам – качественное медицинское обслуживание. 

«То, что касается роддома, я тоже об этом уже говорил, что мы начинаем капитальный ремонт родильного дома №2. У нас 2 варианта разработано на сегодняшний день. Мы начинаем его поэтапно. Далее в зависимости от ситуации, если это будет несовместимо с продолжением медицинских процессов, то нам придется полностью переводить коллектив роддома №2 в роддом №1», — отметил Шеховцов. 

На время закрытия родильного дома №2 коллектив будет переведен в родильный дом в районе бухты Стрелецкой. По словам главного врача Центра охраны здоровья матери и ребенка Елены Авериной, никто из сотрудников без работы не останется.

«Что касается ставок. Мы с вами делали дорожную карту. Что касается акушерок, всем акушеркам будет предложена работа. Есть проблема с сестрами гинекологического отделения, но опять же мы готовы беседовать с каждым индивидуально. И уже беседовали. Все акушерки получат работу. Не будет проблем, потому что усиливать нужно посты», — сказала Аверина. 

Директор департамента здравоохранения подтвердил, что в связи с переводом права сотрудников медицинского учреждения нарушены не будут. 

«Никто вас насильно никуда перевести не может. Если у кого-то по каким-то семейным обстоятельствам, кто-то хочет перейти на попроще работу, то здесь, конечно, администрация может пойти навстречу и перевести человека на более легкую работу. Если же вы работаете акушеркой в родильном зале и хотите остаться акушеркой в родильном зале, значит, вы будете работать акушеркой в родильном зале. В этой ситуации ничего поменяться не может», —  отметил Шеховцов. 

 

«На сегодняшний день те койки, которые будут открываться в первом родильном доме для беременных и послеродовых женщин, родильниц, они полностью соответствуют тому количеству коек, которые на сегодняшний день имеются в городе.

 

У нас закрывается отделение гинекологии с койками дневного стационара, где разворачивается отделение патологии беременных, а на 3-х этажах у нас будут послеродовые койки. Будет 9 родильных залов. Мы открываем дополнительно 2 родильных зала. То есть мы полностью справимся с той нагрузкой, которая на сегодняшний день каждый день у нас бывает», — добавила заведующая роддомом № 1 Татьяна Шитик.

 

По госконтракту капитальный ремонт должен завершиться до конца 2020 года. В 2021 планируется провести капитальные работы и в роддоме № 1. 



Вторник, 12 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер

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