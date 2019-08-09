Севастопольский Ропотребнадзор отчитался о своей работе

Городской территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за первое полугодие выписал штрафов за нарушения прав потребителей на сумму почти 1,3 млн рублей. При этом специалисты ведомства провели 26 проверок и свыше 60 административных расследований.

«Возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к виновным лицам применены меры административного наказания в виде наложения административного штрафа в размере 262 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ведомства. – Проведено 62 административных расследования, по результатам рассмотрения которых к виновным лицам применены меры административного наказания в виде наложения административного штрафа на общую сумму 996 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении проверок отдел забраковал и утилизировал почти 90 кг пищевых продуктов на общую сумму 46,3 тысячи рублей (56 партий товара).

За полгода специалисты ведомства дали 14 заключений по искам, связанным с защитой прав потребителей, на общую сумму 1,9 млн рублей и 40 предостережений хозяйствующим субъектам о недопущении нарушения действующего законодательства.





Пятница, 9 августа 2019 г. 215

Источник: Портал Информер