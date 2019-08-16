Севастопольский РСБИ и «ИНФОРМЕР» поздравляют Олега Надёжина с днём рождения

16 августа 2019     17
Севастопольский РСБИ и «ИНФОРМЕР» поздравляют Олега Надёжина с днём рождения

16 августа свой 40-летний юбилей празднует президент боксерского клуба «Фиолент» Олег Надежин.

Творческий коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет  спортивного товарища с днём рождения.

Спорт — это сила и мудрость, это — вера в себя и усердный труд. Желаем никогда не сходить с выбранной дистанции, упрямо и настойчиво идти к каждой победе, добиваться высоких наград и всеобщего признания, никогда не забывать о друзьях и крепко любить своих близких.

Энтузиазма, зажигательной энергии, крепкого здоровья. Пусть на Вашем пути никогда не будет никаких преград, пусть упорство сопровождается желанием побеждать. Всех земных Вам благ, отличного настроения, удач и покорения новых высот.

Севастопольская федерация СБЕ «ММА» и филиал Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) от лица спортивного сообщества города-героя также поздравляют Олега Надёжина с днем рождения!

«От всей души поздравляем тебя с этим замечательным днем! Искренне желаем, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания и дела были обречены на успех. Желаем, чтобы от друзей ты видел искреннюю поддержку, от семьи – любовь, а в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя», — обратился к имениннику президент федерации СБЕ «ММА»,  руководитель «РСБИ» Севастополя Сергей Кот.


Пятница, 16 августа 2019 г. 84

Источник: Портал Информер

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