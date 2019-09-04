Севастопольский сайт «Примечания» меняет хозяина

В ближайшее время одно из наиболее посещаемых оппозиционных изданий Крыма – сайт «Примечания», принадлежащее бизнесмену Олегу Николаеву, резко изменит тематику и стиль подачи материалов.
Главный редактор Виктор Ядуха сообщил в своем блоге об уходе и анонсировал, что «ресурс ждут изменения». Об этом сообщает сайт «Политнавигатор».
Как утверждает издание, журналистский коллектив издания будет сокращен. Это связано с тем, что бизнесмен Олег Николаев в последнее время потерял интерес к политической жизни Севастополя.
Привлеченные новые инвесторы «Примечаний» намерены развивать ресурс как новостной портал, посвященный событиям в трех российских городах федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Ожидается, что издание в новом формате откажется от критической аналитической повестки и сделает упор на оперативные новостные сообщения.
Напомним, что «ИНФОРМЕР» еще в апреле этого года писал о том, что сайт «Примечания» выставлен на торги, а Олег Николаев, из-за проблем его питерских партнеров, собирается уйти из политической жизни Севастополя и эмигрировать из России.
Примечательно, что тогда, Виктор Ядуха категорически опроверг наш материал. Но не прошло и несколько месяцев, он сам объявил о своем уходе.
Нам также известны и новые владельцы сайта «Примечания», но мы не будем озвучивать их имена до окончания избирательной кампании.
Но, приоткрывая тайну, скажем, что новые владельцы сайта намерены активно участвовать в предстоящей губернаторской избирательной кампании.
Среда, 4 сентября 2019 г. 1978
Источник: Портал Информер